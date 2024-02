Evropski poslanci predlagajo digitalna vozniška dovoljenja in številne novosti

Na evropskih cestah vsako leto umre več kot 20.000 ljudi. Kot so sporočili iz Evropskega parlamenta, zato, da bi prispevali k večji varnosti v cestnem prometu ter zelenemu in digitalnemu prehodu, podpirajo reformo pravil o vozniških dovoljenjih. Poslanke in poslanci želijo, da bi bili vozniki bolje pripravljeni na resnične vozne situacije in se zavedali tveganj, zlasti za ranljive udeležence v prometu, kot so pešci, otroci, kolesarji in uporabniki električnih skirojev. Zato bi morali biti del vozniških izpitov za pridobitev vozniškega dovoljenja tudi vožnja po snegu in na spolzkih podlagah, varna uporaba telefona med vožnjo, mrtvi kot, sistemi za pomoč voznikom in zagotavljanje varnega odpiranja vrat vozila, naštevajo nekaj novosti, ki jih predlagajo.

Veljavnost vozniških dovoljenj in predhodni zdravstveni pregledi

Evropske poslanke in poslanci so se strinjali, da bi morala vozniška dovoljenja za motorna kolesa, avtomobile in traktorje veljati vsaj 15 let, za tovornjake in avtobuse pa pet let. Ne podpirajo skrajšanja veljavnosti vozniških dovoljenj za starejše – kot predlaga Komisija –, da bi se izognili diskriminaciji in zagotovili njihovo pravico do prostega gibanja ter sodelovanja v gospodarskem in družbenem življenju.