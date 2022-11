Evropski poslanci predlagali vstop Zahodnega Balkana v območje roaminga

Skupina evropskih poslancev je predsednici komisije zagotovila, da podpirajo vstop Ukrajine v to območje, so jo pa ob tem opozorili, da obstaja še ena evropska regija, ki si zasluži brezplačno. To so države Zahodnega Balkana.

Ursula Von der Leyenova je sredi septembra med obiskom Kijeva dejala, da je Ukrajini ključno omogočiti nemoten dostop do evropskega enotnega trga, kar bo državi omogočilo več prihodkov. Kot primer je navedla zmanjšanje določenih trgovinskih ovir in vključitev Ukrajine v območje brezplačnega mobilnega gostovanja v EU.

"Pozivamo Evropsko komisijo, naj hitro predstavi jasen načrt za odpravo doplačil za mobilno gostovanje med EU in Zahodnim Balkanom ter tako razširi evropsko območje prostega gostovanja v korist evropskih državljanov. Čas za ukrepanje je zdaj," so evropski poslanci zapisali v pismu, ki ga povzema spletni portal Balkan Insight .

Evropski poslanec in sopredsednik Evropske zelene stranke Thomas Waitz, je dejal, da bi morala komisija prispevati k močnejšemu povezovanju z oblikovanjem evropskega območja brezplačnega gostovanja, ki bi vključevalo Zahodni Balkan. "Nujno potrebujemo tesnejše povezovanje držav Zahodnega Balkana in EU, eden od korakov za to pa bi bila odprava ovir za gostovanje," je prepričan Waitz.

S to potezo bi se pomagalo tudi pri naslavljanju vsakodnevnih težav državljanov Zahodnega Balkana, ki živijo in delajo v EU, pogosto stran od svojih družin, in se soočajo z visokimi stroški gostovanja, je poudaril.

Šest držav Zahodnega Balkana - Bosna in Hercegovina, Albanija, Kosovo, Severna Makedonija, Črna gora in Srbija - je aprila 2019 podpisalo regionalni sporazum o ukinitvi stroškov mobilnega gostovanja. V prvi fazi so cene gostovanj s prvim julijem znižale za 27 odstotkov, s prvim julijem 2021 pa so bili stroški gostovanja ukinjeni.

Evropska uredba o mobilnem gostovanju od 15. julija 2017 evropskim državljanom omogoča, da med potovanjem v drugih državah EU kličejo, pošiljajo sporočila in brskajo po spletu brez dodatnih stroškov. S prvim julijem 2022 se je brezplačno mobilno gostovanje v EU podaljšalo za deset let.