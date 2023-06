Evropski poslanci v sprejeti resoluciji Svet EU pozivajo, naj poišče rešitev

Resolucijo o vladavini prava na Madžarskem so poslanci podprli s 442 glasovi za, 144 proti, 33 pa se jih je glasovanja vzdržalo, so sporočili iz Evropskega parlamenta. V njej so poudarili pomembno vlogo, ki jo ima predsedstvo Sveta EU pri sprejemanju zakonodaje, zagotavljanju kontinuitete dela unije in predstavljanju Sveta v odnosih z drugimi institucijami.

Evropski poslanci se sprašujejo, kako bo lahko Madžarska v drugi polovici prihodnjega leta kredibilno opravljala to nalogo glede na pomanjkljivo spoštovanje prava in vrednot unije, so sporočili iz parlamenta. Zato Svet pozivajo, naj poišče ustrezno rešitev. Če je ne bo, pa bi lahko Evropski parlament sprejel ustrezne ukrepe, so opozorili.

V resoluciji so poleg tega znova izrazili zaskrbljenost nad upoštevanjem evropskih vrednot na Madžarskem, pri čemer so se razmere še poslabšale zaradi "namernih in sistematičnih ukrepov vlade". To se dogaja, kljub temu da je Evropski parlament pred leti sprožil postopek v skladu s 7. členom Pogodbe o EU.