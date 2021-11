Evropski poslanci za pogojevanje financiranja političnih strank s spoštovanjem vrednot EU

Evropski parlament je v okviru plenarnega zasedanja v Bruslju v četrtek razpravljal o novih pravilih glede financiranja evropskih političnih strank in političnih fundacij.

Poslanci so predlagali, da naj bo njihovo financiranje pogojeno s spoštovanjem vrednot EU. Zavzeli so se za izboljšano spremljanje donacij in zadržanje finančnih sredstev v primeru, da stranke članice katere od evropskih političnih strank v neki državi EU ne spoštujejo temeljnih evropskih vrednot.

Da bi to dosegli, bi bilo treba okrepiti pristojnosti organa za evropske politične stranke in politične fundacije, ki registrira in preverja stranke in fundacije. Zagotovi naj se mu pooblastila za nadzor pri prijavljenih skupnih donacijah nad 3000 evrov in zlasti tam, kjer se opazi nenadno povečanje skupnega števila majhnih donacij, so predlagali.