Evropski poslanci za začasen umik patentne zaščite za cepiva

Voditelji EU so ta mesec sporočili, da so pripravljeni na pogovore o opustitvi patentov, potem ko je ameriški predsednik Joe Biden podprl tovrstne načrte, a so ob tem izrazili zanimanje za več podrobnosti ter večje proizvajalce cepiv pozvali, naj najprej povečajo svoj izvoz prepotrebnih odmerkov cepiva proti covidu-19.

Evropski komisar za trgovino Valdis Dombrovskis je v sredo evropskim poslancem dejal, da bo Bruselj Svetovni trgovinski organizaciji (WTO) podal svoj predlog, ki se bo osredotočal na povečanje proizvodnje in sprostitev izvoza cepiv. Dodal je, da se bo Bruselj "konstruktivno vključil" v razpravo, da bi ugotovili, ali bi lahko začasna opustitev patentov pomagala okrepiti globalno oskrbo in dostop do odmerkov cepiva proti covidu-19.

Generalna direktorica WTO Ngozi Okonjo-Iweala naj bi se v četrtek v Bruslju sestala s pristojnimi ministri držav članic EU.