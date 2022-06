Evropski poslanci zavrnili spremembe podnebnega svežnja

Ključna sprememba, ki so jo zavrnili evroposlanci, je bil predlog reforme sistema trgovanja z izpusti, ki bi pomenil, da se aktualna shema iz elektrarn in industrijskih obratov razširi še na področji gradbeništva in transporta.

Predlog ni uspel zbrati večine, potem ko so mu podporo odrekli poslanci iz vrst socialdemokratov in zelenih, rekoč, da je premalo ambiciozen. Predlog so tako poslali nazaj v razpravo na ravni okoljskega odbora.