Evropski poslanci znova grozijo komisiji zaradi neukrepanja glede vladavine prava

Imamo dogovor, je danes tvitnil poslanec zelenih Daniel Freund. Evropski parlament je pripravljen tožiti Evropsko komisijo zaradi neukrepanja glede vladavine prava, je dodal.

"Ne moremo dovoliti, da bo Viktor Orban spremenil Madžarsko v avtokratski režim, ne da bi se soočil s sankcijami. Zelo sem vesel, da vse pro-evropske skupine to podpirajo," je še zapisal.

Osnutek resolucije, katere vsebino je pridobil in na spletni strani danes objavil novičarski portal Politico, so podprli poslanci evropskih socialistov in demokratov (S&D), liberalcev (Renew), zelenih in levice.

V njej obžalujejo, da komisija do danega roka 1. junija ni ukrepala "v najbolj očitnih primerih kršitve vladavine prava v EU". Pri tem so predsednika Evropskega parlamentaDavida Sassolija pozvali, naj na podlagi 265. člena pogodbe o delovanju EU najkasneje v dveh tednih od sprejetja resolucije pozove komisijo, da izpolni svoje obveznosti. Parlament bo medtem začel potrebne priprave na morebiten postopek pred sodiščem v skladu z 265. členom, piše v resoluciji.

Evropski parlament je že marca sprejel resolucijo, v kateri je zagrozil s pravnim ukrepanjem proti komisiji, če bo ta še naprej odlašala z uveljavitvijo mehanizma pogojevanja. Komisiji so do 1. junija dali čas za pripravo smernic za uporabo tega mehanizma.

Ker se komisija do danega roka ni odzvala, parlament sedaj znova grozi z ukrepanjem. O predlogu resolucije naj bi poslanci razpravljali in glasovali na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, ki bo potekalo prihodnji teden v Strasbourgu.

Voditelji EU so decembra lani za rešitev svežnja za okrevanje EU po pandemiji covida-19 dosegli kompromis v obliki sklepov vrha, ki zamika možnost kaznovanja z zamrznitvijo sredstev zaradi kršenja načela vladavine prava do odločitve Sodišča EU o zakonitosti tega ukrepa.

Kompromis namreč predvideva, da Evropska komisija ne bo predlagala ukrepov v skladu z uredbo, dokler ne bo ob upoštevanju omenjenih načel pripravila usmeritev za uporabo mehanizma pogojevanja. Usmeritve pa bo dorekla po odločitvi Sodišča EU. Poljska in Madžarska sta marca na Sodišče EU ločeno vložili pritožbi, s katerima izpodbijata to uredbo.