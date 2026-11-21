Glede na danes predstavljeni predlog, o katerem se bodo zdaj pogajali voditelji članic, bi celoten proračun EU za obdobje 2028-34 znašal 1780,88 milijarde evrov v tekočih cenah, kar je 204 milijarde manj, kot je julija lani predlagala komisija. Predlog komisije je predvideval približno 10 odstotkov več oziroma 1984,89 milijarde evrov, oktobra predstavljeni predlog irskega predsedstva Sveta EU pa 1825,53 milijarde evrov. Antonio Costa za nacionalno-regionalne reformne načrte, na podlagi katerih bodo članice v prihodnje prejemale sredstva za kohezijo, skupno kmetijsko politiko, socialno politiko, ribiško in pomorsko politiko ter notranje zadeve, predlaga 830,38 milijarde evrov. Irski predlog pogajalskega okvirja je za ta prvi steber MFF predvideval 837,33 milijarde evrov, predlog komisije pa 865,08 milijarde evrov. Predlog predsednika Evropskega sveta sicer ohranja dodatek, ki ga je irsko predsedstvo predvidelo za države članice, ki bi v primerjavi s trenutnim dolgoročnim proračunom izgubile kohezijska sredstva. Do sredstev iz tega dodatka, skupaj vrednega okoli 5,8 milijarde evrov, bi bila upravičena tudi Slovenija. Kljub temu se sredstva za kohezijo glede na predlog komisije in irski predlog pogajalskega okvirja znižujejo. Costa predlaga 450,16 milijarde evrov, medtem ko je komisija 452,97 milijarde evrov, Irska pa 458,79 milijarde evrov. Sredstva za kmetijstvo medtem ostajajo pri okoli 293,7 milijarde evrov. Sredstva za sklad, namenjen krepitvi gospodarske konkurenčnosti unije, ki bi bil drugi steber predlaganega dolgoročnega proračuna, bi glede na danes predstavljeni predlog finančnega razreza znašala 340,03 milijarde evrov. Irska je oktobra predlagala 362,03 milijarde evrov, komisija pa julija lani 409,3 milijarde evrov.

Antonio Costa FOTO: Profimedia

Za tretji steber, namenjen zunanjemu delovanju EU, pa bi Costa namenil 170 milijard evrov. Irsko predsedstvo Sveta bi temu področju namenilo 177,75 milijarde evrov, komisija pa je julija lani predlagala 215,2 milijarde evrov. "Prepričan sem, da je ta predlog dobra podlaga, da se približamo končnemu dogovoru," je ob predstavitvi predloga pogajalskega okvirja povedal predsednik Evropskega sveta. Predlog je namreč po njegovem mnenju v skladu s cilji EU, nacionalne prispevke v proračun ohranja v razumnih mejah, vključuje pa tudi uravnotežen sveženj novih lastnih virov financiranja evropskega proračuna. Poudaril je, da predlog prinaša uravnoteženo porazdelitev sredstev med nove prednostne naloge, kot sta konkurenčnost in obramba, ter tradicionalne politike, kot sta kohezija in skupna kmetijska politika. Glede prihodkovne strani proračuna je medtem pojasnil, da bi bili nacionalni prispevki držav članic v proračun glede na njegov predlog na zelo podobni ravni kot trenutno. V povprečju bi se zvišali z 0,80 na 0,82 odstotka bruto nacionalnega dohodka članic, je povedal Costa. K temu bo po njegovih besedah prispeval tudi prenovljeni predlog za vzpostavitev novih lastnih virov financiranja evropskega proračuna, vključno z uvedbo digitalnega davka.

Proračun FOTO: Shutterstock

Neimenovani diplomati EU ocenjujejo, da bi danes predstavljeni novi lastni viri in spremembe nekaterih obstoječih virov v finančni perspektivi 2028-34 v proračun prinesli 64,2 milijarde evrov v tekočih cenah na leto. Danes predstavljeni predlog bo podlaga za nadaljnja pogajanja predsednikov vlad in držav članic, ki se bodo na dvodnevnem izrednem vrhu, posvečenem MFF, sestali v četrtek. Cilj je, da dogovor dosežejo do konca leta.

V Berlinu in Parizu nezadovoljni s predlogom

Po mnenju nemškega kanclerja Friedricha Merza je obseg prihodnjega dolgoročnega proračuna EU (MFF) v višini 1781 milijard evrov še vedno prevelik. V Parizu pa medtem menijo, da obseg predvidenih sredstev ne zadošča. Merz se je v izjavi, ki so jo objavili na spletni strani njegovega urada, zahvalil Costi za pragmatizem in angažma, da bi ta zahtevna proračunska pogajanja sklenili do konca leta. "Danes predstavljeni predlog je prvi korak, vendar pa celoten obseg ostaja prevelik. Praktično vse države članice se soočajo s konsolidacijo javnih financ. Da bi se obenem proračun EU povečal za več kot 40 odstotkov, pa je povsem v nasprotju s trenutnimi razmerami," je zapisal. Nemški kancler, ki je na čelu skupine t. i. varčnih držav članic, je dodal, da je mogoče pravično porazdelitev bremen zagotoviti zgolj s popravki na prihodkovni strani.

Nemški kancler Friedrich Merz FOTO: AP

Znova se je zavzel za močno, vzdržno in večletno podporo Ukrajini v okviru MFF, h kateri mora prispevati vseh 27 držav članic. "Pripravljen sem si prizadevati za realističen in finančno vzdržen proračun EU. Sklenitev dogovora v letu 2026 je v interesu vseh nas v Evropi," je poudaril. Da je obseg proračuna EU za obdobje 2028-34 še vedno prevelik, je v prvem odzivu na danes objavljeni predlog pogajalskega okvirja zapisala tudi švedska ministrica za evropske zadeve Jessica Rosencrantz. "Novi pogajalski okvir je korak v pravo smer, a smo še vedno daleč od kompromisa," je zapisala švedska ministrica. Švedska skupaj z Nemčijo, Avstrijo, Nizozemsko, Finsko, Dansko in Belgijo sestavlja skupino držav neto plačnic v evropski proračun, ki zahtevajo njegovo zmanjšanje. Z novim pogajalskim okvirjem so prav tako nezadovoljni v Franciji, ki sicer ni niti v skupini varčnih članic niti v skupini prijateljic kohezije, ki se zavzemajo za ohranitev sredstev za kohezijsko in kmetijsko politiko. V uradu francoskega predsednika Emmanuela Macrona menijo, da obseg predvidenih sredstev ne zadošča, predvsem kar se tiče zagotavljanja podpore kmetom.

Emmanuel Macron s sončnimi očali FOTO: AP