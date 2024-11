Evropski tožilci nad Camorro in Cosa Nostro: pol milijarde težka goljufija

Velika mednarodna preiskava Moby Dick, ki jo vodita urada Evropskega javnega tožilstva (EPPO) v Milanu in Palermu, sodeluje pa tudi Europol, je usmerjena v organizirano kriminalno mrežo, ki je izvedla goljufijo z davkom na dodano vrednost (DDV) v višini 520 milijonov evrov. Vanjo je vpletenih več članic EU in držav zunaj EU, preiskovalci pa so v sklopu akcije v Bolgariji, na Hrvaškem, Cipru, Češkem, v Italiji, Luksemburgu, na Nizozemskem, Slovaškem, v Španiji, Švici, pa tudi v državah nečlanicah EU izvedli več kot 160 preiskav.

Vir, seznanjen s preiskavo, je razkril, da sta v središču preiskav italijanski mafijski združbi Camorra in Cosa Nostra. Kriminalci naj bi pri trgovanju z blagom, zlasti IT-opremo, kot so brezžične slušalke in prenosni računalniki, izdali za več kot 1,3 milijarde evrov računov, nato pa so podjetja v shemi od nacionalnih davčnih organov zahtevala povračila ter tako oškodovala posamezne nacionalne proračune in proračun EU. Številni osumljenci so povezani z mafijskimi klani, po poročanju Europola pa se zdi, da so tudi konflikte reševali z "mafijskimi metodami".

Po navedbah EPPO so v okviru preiskav organi pregona zgolj v Italiji zamrznili 129 bančnih računov ter zasegli 192 nepremičnin in 44 luksuznih avtomobilov in plovil, navaja Politico. Preiskovalni sodnik v Milanu je na zahtevo EPPO izdal 34 nalogov za prijetje, za devet oseb pa je odredil hišni pripor, poročajo tuje tiskovne agencije.

Europol, ki je podprl preiskavo EPPO, je sporočil, da sicer skupno preiskujejo 200 posameznikov, vpletenih pa da je več kot 400 podjetij. "Izvaja se odredba o zamrznitvi sredstev v višini več kot 520 milijonov evrov za povrnitev škode evropskemu in nacionalnim proračunom," so sporočili.

Preiskavo sta izvedli italijanska finančna policija Varese (Guardia di Finanza di Varese) in italijanska državna policija (Squadra Mobile di Palermo in Servizio Centrale Operativo) pod nadzorom EPPO. V preiskavi je sodelovala tudi italijanska finančna policija iz Milana in Palerma.