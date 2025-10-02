Zelenski: Rusija lahko zračni prostor krši kjer koli v Evropi

Voditelji bodo na plenarnem zasedanju govorili o podpori Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo, varnostnih razmerah na stari celini ter okrepitvi položaja Evrope v novih geopolitičnih razmerah.

"Ko govorimo o dronskem zidu, govorimo o vsej Evropi, ne samo o eni državi. Če si Rusi drznejo poslati drone nad Poljsko ali kršiti zračne prostore severnoevropskih držav, se lahko to zgodi kjer koli drugje, tudi v zahodni Evropi in na jugu," je povedal ukrajinski predsednik.

Poudaril je, da morajo evropske države ukrepati skupaj. Zato je Kijev na Dansko, od koder so v zadnjih tednih poročali o brezpilotnih letalnikih v bližini letališč in vojaških objektov, že poslal izkušene vojake, ki vedo, kako zaznavati in sestreliti drone, je povedal. "To je šele prvi korak k vzpostavitvi dronskega zidu za zaščito celotne Evrope," je poudaril.

Vrh neformalne platforme, namenjene izmenjavi mnenj med voditelji, sledi neformalnemu vrhu EU o obrambi in Ukrajini. Voditelji, ki so sedmi vrh EPS začeli v sredo z večerjo pri danskem kralju Frederiku X., se bodo najprej sestali na plenarnem zasedanju, na katerem bodo govorili o podpori Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo, varnostnih razmerah na stari celini ter okrepitvi položaja Evrope v novih geopolitičnih razmerah.

Nato se bodo predsedniki vlad in držav ter predstavniki mednarodnih institucij sestali v več manjših skupinah, v okviru katerih bodo razpravljali o različnih vidikih varnosti, kot so tradicionalne in hibridne grožnje, ekonomska varnost in migracije.