Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Zelenski: Rusija lahko zračni prostor krši kjer koli v Evropi

Koebenhavn, 02. 10. 2025 08.11 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
38

Rusija lahko zračni prostor krši kjer koli v Evropi, je danes ob začetku zasedanja Evropske politične skupnosti v Københavnu v luči nedavnih vdorov ruskih dronov oziroma letal v zračne prostore več vzhodnoevropskih držav poudaril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Meni, da je treba vzpostaviti dronski zid za celotno Evropo.

Voditelji bodo na plenarnem zasedanju govorili o podpori Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo, varnostnih razmerah na stari celini ter okrepitvi položaja Evrope v novih geopolitičnih razmerah.
Voditelji bodo na plenarnem zasedanju govorili o podpori Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo, varnostnih razmerah na stari celini ter okrepitvi položaja Evrope v novih geopolitičnih razmerah. FOTO: AP

"Ko govorimo o dronskem zidu, govorimo o vsej Evropi, ne samo o eni državi. Če si Rusi drznejo poslati drone nad Poljsko ali kršiti zračne prostore severnoevropskih držav, se lahko to zgodi kjer koli drugje, tudi v zahodni Evropi in na jugu," je povedal ukrajinski predsednik.

Poudaril je, da morajo evropske države ukrepati skupaj. Zato je Kijev na Dansko, od koder so v zadnjih tednih poročali o brezpilotnih letalnikih v bližini letališč in vojaških objektov, že poslal izkušene vojake, ki vedo, kako zaznavati in sestreliti drone, je povedal. "To je šele prvi korak k vzpostavitvi dronskega zidu za zaščito celotne Evrope," je poudaril.

Vrh neformalne platforme, namenjene izmenjavi mnenj med voditelji, sledi neformalnemu vrhu EU o obrambi in Ukrajini. Voditelji, ki so sedmi vrh EPS začeli v sredo z večerjo pri danskem kralju Frederiku X., se bodo najprej sestali na plenarnem zasedanju, na katerem bodo govorili o podpori Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo, varnostnih razmerah na stari celini ter okrepitvi položaja Evrope v novih geopolitičnih razmerah.

Nato se bodo predsedniki vlad in držav ter predstavniki mednarodnih institucij sestali v več manjših skupinah, v okviru katerih bodo razpravljali o različnih vidikih varnosti, kot so tradicionalne in hibridne grožnje, ekonomska varnost in migracije. 

Na okrogli mizi tudi Golob

Slovenski premier Robert Golob bo sodeloval na okrogli mizi o ekonomski varnosti, na kateri bodo govorili o zmanjšanju odvisnosti Evrope od tretjih držav.

Ob robu zasedanja te leta 2022 vzpostavljene neformalne platforme bodo imeli voditelji tudi priložnost za bilateralna ali multilateralna srečanja o različnih drugih temah.

Sestali se bodo po sredinem neformalnem vrhu EU, v ospredju katerega sta bili nadaljnja podpora Ukrajini in krepitev obrambnih zmogljivosti EU. Voditelji članic so se strinjali, da je treba okrepiti varnost na zunanjih mejah celotne unije, pri čemer pa naj ima spričo ruske grožnje prednost tista na vzhodu.

varnost Ukrajina ekonomska varnost Robert Golob Zelenski
Naslednji članek

Šef Ryanaira želi sestreliti nepooblaščene drone

Naslednji članek

Letalo s krilom trčilo v pilotsko kabino drugega letala

KOMENTARJI (38)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Five -O
02. 10. 2025 15.58
+1
Dobro jo snifa
ODGOVORI
1 0
M_teoretik
02. 10. 2025 15.53
+1
Putin še uboge Ukrajine ne uspeva pokorit, pa ga že srbi po EU ozemljih!?
ODGOVORI
1 0
MarkoJur
02. 10. 2025 16.01
Zahod nam laže, ko pravi, da je Rusija tik pred porazom, hkrati pa moramo čim več dat za ''obrambo'' proti tej isti ubogi Rusiji - oboje ne more biti res....
ODGOVORI
0 0
Grickoficko
02. 10. 2025 15.47
+1
Ravno je tebi figurica zelenska.
ODGOVORI
1 0
Kaj_je_res
02. 10. 2025 15.36
+6
Zeleni usekanec. Kako si želim, da bi prišel dan, ko ga mediji ne bi več omenili. Ko bi bili spet državljani EU držav na prvem mestu. Ne pa nek Kokainski s skorumpirano državo, ki ni niti v EU niti v Natu.
ODGOVORI
7 1
Zmaga Ukrajini
02. 10. 2025 15.35
-5
Če ne bodo hkrati za mosskviće zaprli tudi Baltika, je zid brez veze.
ODGOVORI
1 6
levnuh, ne svecko
02. 10. 2025 15.34
+3
Zeleni, kaj ima Slovenija in EU s tabo, razen, da si jo namolzel za vsaj 6 x po 100 milijard eur in za orožje, katerega vrednost se tudi približuje tej vsoti? Spravi se delat nekaj koristnega za mir na svetu, ne pa da stalno samo fehtariš za denar in orožje, podžigaš vojno in n e u m n e b a b e, ki vodijo EU. Kallasova potomka na c i ja, UVDL tak isto, naša Fajonova, menda dobra kolegica z obema, pa nima toliko moralne integritete, da bi jima v obraz povedala, njuno početje je zavržno, naj se končno lotita dialoga z Rusijo za dosego mira, sodelovanja in znogirata tega zga ga rja zelenega.
ODGOVORI
4 1
Zgaga Ukrajini
02. 10. 2025 15.32
+2
Ruski propagandi je podlegel celo sam Boris Johnson, ki v nedavnem intervjuju pravi, da VB vodi proxy vojno in, da je podpora proxyem (Ukrajini) premajhna.
ODGOVORI
2 0
300 let do specialista
02. 10. 2025 15.28
+5
Brezzoba EU ni zanimiva nikomur.
ODGOVORI
6 1
Zmaga Ukrajini
02. 10. 2025 15.34
-3
In zakaj se potem tako vžigaš tule???
ODGOVORI
0 3
FIRBCA
02. 10. 2025 15.27
+2
hujskaci, kdo ga krsi sami sebi zrtu pa treba dolocit sam da bo slepa eu nas denar metala za ene prisklednike roba bo pa od yenkijev bravo eu.
ODGOVORI
3 1
Frzenk
02. 10. 2025 15.26
+3
kje so dokazi?....jih ni....cela evropa kr tak mal na slepo.....na pasmater bi mel vojno z rusi......ampak z rusi bo potegnu kitajc.....kater evropo zravna v 1 dnevu.....v bistvu parih sekundah....kolk pač traja pok nore bombe....
ODGOVORI
4 1
300 let do specialista
02. 10. 2025 15.25
+2
Dnevna doza "Rusov iz paštet in iz zraka"!
ODGOVORI
3 1
300 let do specialista
02. 10. 2025 15.24
+4
Usrajince poznam po kriminalu od Italije do Usrajine samo švercajo s tistimi antenami po sprinterjih.
ODGOVORI
5 1
300 let do specialista
02. 10. 2025 15.24
+3
Od kdaj je pa nek lokalni "šaušpiler" vojaški strateg??? Hujskač, zaradi katerega imamo TURBOINFLACIJO.
ODGOVORI
5 2
Glavni_Baja
02. 10. 2025 14.56
+6
🤣😅😆😂🥂🍻😂😆😅🤣
ODGOVORI
6 0
komarec
02. 10. 2025 14.40
+6
Tem EU politikom se Rusi prikazujejo v snu, na delu, v družbi....... Posledica cepiva za kovid.
ODGOVORI
8 2
komarec
02. 10. 2025 14.37
+10
Kako pa veš da ga krši? A so dokazi? Nekateri politiki iz EU so tudi trdili da so Rusi razstrelili severni tok na koncu je po zadnjih informacijah bil to Ukrajinec.
ODGOVORI
10 0
vlahov
02. 10. 2025 14.14
+10
Ursula ni bila v svojem življenju niti enkrat izvoljena od ljudstva. Je tipična neokonka.
ODGOVORI
11 1
modelx
02. 10. 2025 11.52
+5
sedaj rusi drone spuščajo že s tankerjev. naslednjič bo kriv skifist, ali pa base letalec
ODGOVORI
6 1
modelx
02. 10. 2025 11.44
+2
zda potrdile možnost tožb blokiranih raukih medijev na googlo zoper njega. številka ocenjenih tožb je 20x 10^33 usd, če razumem prav.
ODGOVORI
2 0
modelx
02. 10. 2025 11.37
+6
zda prodale bolgarom pohabljen f16
ODGOVORI
7 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256