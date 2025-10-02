Zelenski: Rusija lahko zračni prostor krši kjer koli v Evropi

"Ko govorimo o dronskem zidu, govorimo o vsej Evropi, ne samo o eni državi. Če si Rusi drznejo poslati drone nad Poljsko ali kršiti zračne prostore severnoevropskih držav, se lahko to zgodi kjer koli drugje, tudi v zahodni Evropi in na jugu," je povedal ukrajinski predsednik.
Poudaril je, da morajo evropske države ukrepati skupaj. Zato je Kijev na Dansko, od koder so v zadnjih tednih poročali o brezpilotnih letalnikih v bližini letališč in vojaških objektov, že poslal izkušene vojake, ki vedo, kako zaznavati in sestreliti drone, je povedal. "To je šele prvi korak k vzpostavitvi dronskega zidu za zaščito celotne Evrope," je poudaril.
Vrh neformalne platforme, namenjene izmenjavi mnenj med voditelji, sledi neformalnemu vrhu EU o obrambi in Ukrajini. Voditelji, ki so sedmi vrh EPS začeli v sredo z večerjo pri danskem kralju Frederiku X., se bodo najprej sestali na plenarnem zasedanju, na katerem bodo govorili o podpori Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo, varnostnih razmerah na stari celini ter okrepitvi položaja Evrope v novih geopolitičnih razmerah.
Nato se bodo predsedniki vlad in držav ter predstavniki mednarodnih institucij sestali v več manjših skupinah, v okviru katerih bodo razpravljali o različnih vidikih varnosti, kot so tradicionalne in hibridne grožnje, ekonomska varnost in migracije.
Na okrogli mizi tudi Golob
Slovenski premier Robert Golob bo sodeloval na okrogli mizi o ekonomski varnosti, na kateri bodo govorili o zmanjšanju odvisnosti Evrope od tretjih držav.
Ob robu zasedanja te leta 2022 vzpostavljene neformalne platforme bodo imeli voditelji tudi priložnost za bilateralna ali multilateralna srečanja o različnih drugih temah.
Sestali se bodo po sredinem neformalnem vrhu EU, v ospredju katerega sta bili nadaljnja podpora Ukrajini in krepitev obrambnih zmogljivosti EU. Voditelji članic so se strinjali, da je treba okrepiti varnost na zunanjih mejah celotne unije, pri čemer pa naj ima spričo ruske grožnje prednost tista na vzhodu.
