Evropski voditelji na pogovorih s Trumpom in Zelenskim

Pred petkovim srečanjem Donalda Trumpa in Vladimirja Putina na Aljaski o končanju vojne v Ukrajini se nadaljujejo diplomatska prizadevanja za vključitev Ukrajine in Evrope v pogovore.

O prihodnosti Ukrajine ni mogoče odločati brez Kijeva, meje pa se ne smejo spreminjati s silo, so v torek v skupni izjavi poudarili evropski voditelji, ki se bojijo, da bi morebitni dogovor, sklenjen brez Ukrajine, Kijev prisilil k nesprejemljivim ozemeljskim kompromisom.

Današnje pogovore je sklical nemški kancler Friedrich Merz. Predvideno je, da bodo najprej voditelji Nemčije, Francije, Velike Britanije, Italije, Poljske in Finske, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ter Volodimir Zelenski in generalni sekretar Nata Mark Rutte govorili o možnostih za krepitev pritiska na Rusijo, zaporedju korakov v morebitnem mirovnem procesu, prihodnosti ozemelj, ki jih je zasedla Rusija, ter varnostnih jamstvih za Ukrajino.

Sledila bo videokonferenca evropskih voditeljev s Trumpom in ameriškim podpredsednikom JD Vanceom. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, bo po temu pogovoru sledila še videokonferenca evropskih voditeljev.