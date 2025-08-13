Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Evropski voditelji na pogovorih s Trumpom in Zelenskim

Bruselj, 13. 08. 2025 06.22 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , U.Z.
Komentarji
0

Voditelji več evropskih držav, EU in Nata bodo preko videopovezave govorili z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ter ga pred njegovim petkovim srečanjem z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom skušali prepričati, naj brani interese Ukrajine. Pred tem bodo ločeno govorili z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Pred petkovim srečanjem Donalda Trumpa in Vladimirja Putina na Aljaski o končanju vojne v Ukrajini se nadaljujejo diplomatska prizadevanja za vključitev Ukrajine in Evrope v pogovore.

Preberi še Girdwood bo kraj zgodovinskega vrha Putin - Trump

O prihodnosti Ukrajine ni mogoče odločati brez Kijeva, meje pa se ne smejo spreminjati s silo, so v torek v skupni izjavi poudarili evropski voditelji, ki se bojijo, da bi morebitni dogovor, sklenjen brez Ukrajine, Kijev prisilil k nesprejemljivim ozemeljskim kompromisom.

Današnje pogovore je sklical nemški kancler Friedrich Merz. Predvideno je, da bodo najprej voditelji Nemčije, Francije, Velike Britanije, Italije, Poljske in Finske, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ter Volodimir  Zelenski in generalni sekretar Nata Mark Rutte govorili o možnostih za krepitev pritiska na Rusijo, zaporedju korakov v morebitnem mirovnem procesu, prihodnosti ozemelj, ki jih je zasedla Rusija, ter varnostnih jamstvih za Ukrajino.

Sledila bo videokonferenca evropskih voditeljev s Trumpom in ameriškim podpredsednikom JD Vanceom. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, bo po temu pogovoru sledila še videokonferenca evropskih voditeljev.

Volodimir Zelenski in Ursula von der Leyen
Volodimir Zelenski in Ursula von der Leyen FOTO: AP

Trump, ki pričakuje konstruktiven pogovor s Putinom, je v petek zatrdil, da bo za končanje vojne v Ukrajini potrebnih nekaj izmenjav ozemlja. Podrobnosti ni pojasnil.

Zelenski pa je posvaril pred morebitnim popuščanjem Putinovim zahtevam glede ozemeljskih koncesij Ukrajine in sklepanju dogovorov brez Ukrajine. Opozoril je, da Ukrajina ne bo pristala na to, da bi del ozemlja odstopila Rusiji.

Preberi še Ukrajina se boji, da bo Trump popustil Putinovim zahtevam
ukrajina rusija pogovori putin trump evropski voditelji
Naslednji članek

Nacionalna garda že na ulicah Washingtona

Naslednji članek

Dodik si je za 18.000 evrov kupil svobodo

SORODNI ČLANKI

Girdwood bo kraj zgodovinskega vrha Putin - Trump

Ukrajina se boji, da bo Trump popustil Putinovim zahtevam

Zelenski svari: vsaka odločitev brez Ukrajine bo mrtvorojena

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089