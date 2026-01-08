Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Evropski voditelji ostreje nad ZDA: Odmikajo se od svojih zaveznikov

Pariz/Berlin/Washington, 08. 01. 2026 16.17 pred 1 uro 5 min branja 49

Avtor:
M.P. STA
Grenlandija

Retorika Evrope do Združenih držav in njenega predsednika se po zajetju venezuelskega voditelja Nicolasa Madura in vnovičnih grožnjah Grenlandiji vse bolj zaostruje. Francoski predsednik Emmanuel Macron opozarja, da se ZDA "osvobajajo mednarodnih pravil" in se obračajo stran od zaveznikov, nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier pa svetovne voditelje poziva, naj ne dovolijo, da se svetovni red razkroji v "roparski brlog". Ostre besede prihajajo tudi z Danske, kjer poudarjajo, da njihove čete ob morebitni ameriški invaziji na Grenlandijo ne bodo čakale na ukaze, temveč bodo nemudoma ukrepale.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu in njegovi administraciji po strmoglavljenju venezuelskega predsednika Nicolasa Madura in vnovičnih grožnjah s priključitvijo Grenlandije namenil ostro kritiko. "ZDA so uveljavljena sila, ki se postopoma odvrača od nekaterih svojih zaveznikov in se odmika od mednarodnih pravil, ki jih je nekoč spodbujala," je dejal.

V svojem govoru je po poročanju Politica naslikal podobo plenilskih globalnih sil, ki si prizadevajo razdeliti svet na sfere vpliva, pri čemer Združene države v skladu s tako imenovano Monroejevo doktrino prevladujejo na zahodni polobli. Kljub temu pa je diplomatskemu prizadevanju za končanje vojne v Ukrajini namenil pozitivno oceno.

Francoski predsednik Emmanuel Macron
Francoski predsednik Emmanuel Macron
FOTO: Aljoša Kravanja

"Živimo v svetu velikih sil, kjer obstaja resnična skušnjava po delitvi sveta. Kar se je zgodilo v zadnjih nekaj mesecih in tudi v zadnjih nekaj dneh, te ocene ne zmanjšuje," je dejal Macron, ki se v zadnjem času sooča s številnimi kritikami na račun svojega spravljivega odziva na zajetje Madura. Na spletu je namreč zapisal, da se lahko Venezuela veseli njegovega odhoda, ni pa komentiral domnevnih kršitev mednarodnega prava s strani ZDA.

V svojem nagovoru sicer tokrat Venezuele ni posebej izpostavil, je pa kritiko namenil grožnjam Trumpove administracije z zavzetjem Grenlandije in priključitvijo Kanade. ZDA je ob tem obtožil kršenja pravil o trgovini in "nekaterih elementov varnosti".

Preberi še ZDA ne izključujejo možnosti vojaškega prevzema Grenlandije

Francoski predsednik je ob tem obsodil "prevlado zakona močnejšega" in dodal, da njegova država "zavrača nov kolonializem in nov imperializem". Evropa mora po njegovih besedah okrepiti svojo strateško avtonomijo in zmanjšati odvisnost od ZDA in Kitajske.

Šesterica evropskih voditeljev je v torek v skupni izjavi poudarila, da je za zagotovitev varnosti na območju Arktike potrebno sodelovanje med članicami zveze Nato, vključno z ZDA. O stvareh, ki zadevajo Dansko in Grenlandijo, pa da lahko odločata izključno Danska in Grenlandija.

Pri tem je izpostavil tehnološki sektor, kjer se razhajanja med Evropo in ZDA pospešeno krepijo. Ameriške oblasti na čelu s predsednikom Donaldom Trumpom so večkrat kritizirale evropske regulacije in zakonodajo, kot sta akt o digitalnih storitvah (DSA) in akt o digitalnih trgih (DMA).

Macron je pozval k odločni obrambi obeh aktov, konsolidaciji evropskega tehnološkega sektorja in poenostavitvi enotnega kapitalskega trga. Poudaril je tudi pomen zaščite akademske neodvisnosti in se zavzel za "nadzorovan informacijski prostor, kjer se lahko mnenja izmenjujejo popolnoma svobodno, vendar odločitev ne sprejemajo algoritmi, ki so v lasti peščice ljudi".

Nemški predsednik: Ne smemo dovoliti, da se svetovni red razkroji v roparski brlog

Do ameriške zunanje politike je po poročanju The Independenta kritičen tudi nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier, ki je svetovne voditelje pozval, naj ne dovolijo, da se svetovni red razkroji v "roparski brlog", kjer si brezvestni vzamejo, kar hočejo, in kjer se regije ali celotne države obravnavajo kot lastnina nekaj velikih sil.

Frank-Walter Steinmeier
Frank-Walter Steinmeier
FOTO: AP

Steinmeier je kot prelomnico označil rusko priključitev Krima in obsežno invazijo na Ukrajino ter dejal, da drugi zgodovinski prelom predstavljajo prav nedavna dejanja ZDA. "Gre za razpad vrednot našega najpomembnejšega partnerja - ZDA, ki so pomagale zgraditi ta svetovni red," je dejal v govoru na simpoziju v sredo pozno zvečer.

"V ogrožajočih situacijah je potrebno aktivno posredovanje, države, kot sta Brazilija in Indija, pa je treba prepričati, da zaščitijo svetovni red," je še dodal.

'Danske čete bodo ukrepale brez ukaza'

Veliko ostreje je do Združenih držav nastopila tudi Danska. Tamkajšnje obrambno ministrstvo je namreč sporočilo, da se bodo danske čete na vsako invazijo na Grenlandijo nemudoma odzvale s silo.

Kot so dejali na ministrstvu, v veljavi ostaja pravilo iz časa hladne vojne, ki od čet zahteva, da se v primeru napada nemudoma podajo v boj. Pravilo iz leta 1952 določa, da se morajo sile v primeru invazije odzvati "brez čakanja na ukaze, četudi zadevni poveljniki niso seznanjeni z razglasitvijo vojne ali vojnega stanja".

Preberi še Danska premierka: Napad ZDA na Grenlandijo bi pomenil konec Nata in varnosti

Evropski zavezniki Danske sicer pripravljajo enoten odziv na Belo hišo in njihove grožnje. Francoski zunanji minister Jean-Noël Barrot je dejal, da se bo o ozemlju pogovoril z nemškim in poljskim kolegom. "Želimo ukrepati, vendar to želimo storiti skupaj z našimi evropskimi partnerji," je dejal za radio France Inter.

Dejal je tudi, da je ameriški državni sekretar Marco Rubio "zavrgel" idejo, da bi lahko Grenlandija doživela intervencijo, podobno ameriškemu napadu na Venezuelo, s katerim so v soboto odstavili predsednika Nicolasa Madura.

Vanceov odmev Trumpa: Grenlandija je ključna za obrambo ZDA in sveta

Ameriški podpredsednik JD Vance je medtem ponovil Trumpove navedbe, da je Grenlandija ključna za obrambo ZDA in sveta pred morebitnimi ruskimi ali kitajskimi raketnimi napadi. V pogovoru za Fox News je puščico usmeril v Dansko in Evropo, ki po njegovem mnenju nista "dobro opravili svojega dela pri zavarovanju območja".

Preberi še Nova Trumpova doktrina: kdo je naslednji po Venezueli?

Meni namreč, da sta premalo vlagali v obrambo Grenlandije ter da se ob tem tudi nista dovolj angažirali glede Trumpovih argumentov, ko je načel to vprašanje. "Ljudje se ne zavedajo, da je celotna infrastruktura protiraketne obrambe delno odvisna od Grenlandije," je dejal Vance.

Po besedah Bele hiše ameriški uradniki aktivno razpravljajo o morebitni ponudbi za nakup Grenlandije - polavtonomnega danskega ozemlja. Tako Grenlandija kot Danska sta sicer že večkrat poudarili, da otok ni naprodaj.

ZDA imajo trenutno v svoji vojaški bazi Pituffik na severozahodnem koncu Grenlandije že več kot 100 vojaških uslužbencev, ki so tam nameščeni stalno. V skladu z obstoječimi sporazumi z Dansko imajo ZDA pooblastilo, da lahko na Grenlandijo pripeljejo toliko vojakov, kolikor želijo.

V zadnjih letih se je povečalo tudi zanimanje za grenlandske naravne vire – vključno z redkimi zemeljskimi minerali, uranom in železom – ki postajajo lažje dostopni, saj se njen led zaradi podnebnih sprememb tali. Znanstveniki ob tem menijo, da bi lahko imel otok tudi znatne zaloge nafte in plina, poroča BBC.

Poglavja:
Na vrh Nemčija Danska ZDA
zda grenlandija venezuela emmanuel macron danska

V Iranu vre: inflacija skoraj 50-odstotna, protesti že v 111 mestih

KOMENTARJI49

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bohinj je zakon
08. 01. 2026 18.23
Grenlandija je od amerov. Kaj se kurče? Naj se vdajo.
Odgovori
0 0
pusi
08. 01. 2026 18.23
Bravo zda , da sprasši rit levaški opranoglavi eu
Odgovori
-1
0 1
Gašper 94
08. 01. 2026 18.22
Kaksno strasenje EU politike. Noben pa ne omeni da so grenlandci siti danske vlade ki grenlandijo izcrpuje na racun kitajcev in rusije. In noben ne napise da je trump povedal 6.1. Da pripravljajo sporazum za grenlandski parlamenti in ljudstvo. Enak sporazum kot ga imajo z nekaterimi pacifiskimi drzavami. Potem je pa na ljudstvu da se odloci ali nadaljujejo z dansko ali samostojno ob boku z zda. In ce se ljudstvo odloci za zda, morajo zda po tem sporazumu braniti suverenost in neodvisnost grenlandije. Evropa pa joka ker tega problema ni resila ze pred leti in dopustila da je prislo do tega. Jaz sem preprican da ce bi Eu izkoriscala rudnine se zda nebi toliko oglasale. Zdej ko pa trump to resuje jim gre pa v nos. Naj se grenlandci odlocijo kaj si zelijo
Odgovori
0 0
ŠeVednoPlešem
08. 01. 2026 18.21
Dajte biti malo bolj kreativni zahtevajmo Evropejci odcepitev vseh demokratskih držav ZDA IN PRIKLJUČITEV EU kot zamenjavo za Grenlandijo. Torej Kalifornija, Havaji, Kolorado, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut … Trump je en velik trol , zato je treba igrati igro, ki jo on igra
Odgovori
+0
1 1
biggie33
08. 01. 2026 18.20
S čim se bo pa Danska odzvala, če so večino orožja poslali v Ukrajino?! Danska ima 20k vojakov..
Odgovori
+2
2 0
Watch-Man X
08. 01. 2026 18.18
Največji genocid se v sloveniji dogaja nad državljani iz strani cetodov in alpksih cedotov.
Odgovori
+5
5 0
H2OH
08. 01. 2026 18.16
....kaj se bodo odzvali, če pa ZDA že ima baze na Grenlandiji...kakšne kozlarije pa pišete...
Odgovori
-2
1 3
tech
08. 01. 2026 18.12
Ma briga ZDA za ostale. To je dežela oportunistov, ki so pripravljeni druge ubit za svojo korist. Take ne moreš imet za zaveznike.
Odgovori
-2
8 10
Watch-Man X
08. 01. 2026 18.16
Ja vas pa briga ko organizirate neke shode podpiri gazi sami ste pa hlapci slovenija je pa že od samosvojitve srbska.
Odgovori
+5
8 3
tech
08. 01. 2026 18.18
Kaj si zadet ali imaš kakšne druge psihične težave, da si domišljaš, da organiziram neke shode?
Odgovori
+2
3 1
biggie33
08. 01. 2026 18.11
Slava Rusiji!!
Odgovori
-10
7 17
Watch-Man X
08. 01. 2026 18.09
Ta makron tudi skoz neki srbijo brani in zagovarja pred eu..
Odgovori
+7
9 2
Watch-Man X
08. 01. 2026 18.08
Kaki so to eu voditelji kdo jih je nastavil? Upam da jih trump vse zraketira
Odgovori
+11
13 2
Buci in Bobo
08. 01. 2026 18.07
A znajo angleško na grenlandiji? Drugače pa raje berite reuters.
Odgovori
-3
2 5
Semek
08. 01. 2026 18.07
evropa drsi v prepad.
Odgovori
-8
6 14
Odisej25
08. 01. 2026 18.07
Danci so med drugim uvedli prepovedali uporabo maternega jezika: V grenlandskih šolah je bil pouk izključno v danskem jeziku. Otrokom je bilo prepovedano govoriti grenlandščino (inuktun), tudi med odmori. Za uporabo maternega jezika so bili kaznovani. Enako ali pa še hujše se je zgodilo v Ukrajini.
Odgovori
-19
3 22
Buci in Bobo
08. 01. 2026 18.09
Zakaj minus?????
Odgovori
-12
1 13
MladInPerspektiven
08. 01. 2026 18.09
Kje pa se ni to dogajalo v preteklosti?????
Odgovori
+5
6 1
Savo Derikonja
08. 01. 2026 18.14
🤦‍♂️, @buci i bobo
Odgovori
+3
3 0
Buci in Bobo
08. 01. 2026 18.23
Kaj si ti hologram?
Odgovori
0 0
Buci in Bobo
08. 01. 2026 18.24
Si malo tu, malo tam...
Odgovori
0 0
Watch-Man X
08. 01. 2026 18.06
Srbija je lahko vaša grenlandija bo pa ameriška.
Odgovori
+3
6 3
Watch-Man X
08. 01. 2026 18.05
Ti makronar boljš da si tih da se ne boš v guantanamu zbudil.
Odgovori
+8
10 2
Bolfenk2
08. 01. 2026 18.04
Namesto da bi se EU povezala z Rusijo za obrambo pred ZDA se raje gredo vojno proti Rusiji. Sedaj pa Putin zmaguje v Ukraini, Trump pa v Grenlandiji.
Odgovori
-5
3 8
kdoto
08. 01. 2026 18.15
Kje ti vidiš da Putin zmaguje, a si tok žab.it?
Odgovori
+1
3 2
AugustLandmesser
08. 01. 2026 18.04
sedaj bodo voljni šli spet v koloni k trumpu lizat tepih...kot je napovedal Gospod Putin ob izvolitvi desnega zločinca, lopova in lažnivca trumpa. .
Odgovori
-2
5 7
mali.mato
08. 01. 2026 18.03
Večina ljudi niti ne pozna zgodovine tega tako "plemenitega človeka". Moramo pa iti vse nazaj v leta, ko je bil Chavez še na oblasti. Chavez je svojo vladavino začel že zdaj davnega leta 1999 in že tedaj ni prišel na oblast po korektnih poteh, saj se je dobesedno znebil svojega nasprotnika, enako kot v Sloveniji, ko so "ponesreči" ubili Krambergerja. Že prvo leto je dodal ustavi, da se mandat predsednika v Venezueli podaljša iz 5 na 6 let. Leta 2007 je z referendumom predlagal ustavno reformo, ki bi odpravila omejitve mandatov za vse izvoljene funkcije; predsednika, guvenerja, župana itd. Prvi referendum pade, drugi leta 2009 uspe. Kasneje uvede še digitalizirani sistem volitev, kjer se vsak glas šteje sistematično, papir pa je bil samo za "kontrolo". Vse, kar je bilo Venezuelskega in je pripadalo narodu, je Chavez podržavil in dobesedno prodal ali uničil, istočasno pa je postopoma prevzel nadzor nad sodišči, parlamentom in drugimi ustanovami. Ko je bil čas da Chavez umre zaradi raka, je v svojem govoru predlagal Madura za svojega naslednika. To ni ustavni postopek nasledstva, temveč osebna politična odločitev. Januarja 2013 začne Maduro delovati kot de facto vodja države, brez volilnega mandata, 2 meseca za tem ko Chavez umre pa državni mediji (ki so bili pod nadzorom Chaveza) začnejo popolno kampanjo za Madura "sina Chaveza". Prve uradne volitve za Madura aprila istega leta se mu zoper stopi Henriquu Caprilez, kjer Maduro zmaga za pičle 1,5% in zavrne popolno ponovno štetje fizičnih glasov. Volilni organi normalno stopijo na njegovo stran. Že takrat so izbruhnili številni protesti, kjer so pajdaši teh volilnih organov sredi cesta zažigali te volilne zaboje, kjer so bili glasovi. Maduro nato začne z militarizacijo civilne institucije, odstranjevati opozicijske uslužbence iz javne uprave. Danes kamorkoli greš, na katerokoli ambasado, upravno enoto ali bilo kaj podobnega, na prvi odtis veš da v teh ustanovah delajo privrženci Chaveza/Madura. Lahko bi naštevali še in še, kaj vse je storil da je bila država čim bolj v njegovi lasti. Še volitve, ki so bile leta 2018 ni bilo prav veliko izbire. Prejšni kandidat Caprilez, je bil diskvalificiran iz volitev za 15 let zaradi tako rečenih administrativnih nepravilnosti. Enako kot Maria Corina 6 let kasneje. Se pravi, najmočnejšega kandidata so vrgli ven in to ne le enkrat, nato pa še zgoljufali volitve sebi v prid. Leta 2017 je Smartmatic javno obsodil "manipulacijo" s podatki o udeležbi, ki jih je objavil Nacionalni volilni svet (CNE), in ocenil, da je razlika med uradnimi podatki in podatki, ki jih je ustvaril njegov sistem, vsaj milijon volivcev. V osmih letih vladanja med 2013 do 2021 je BDP Venezuele zaradi Madurovega ravnanja z državnimi sredstvi padla za kar 75%. Največ v zadnjih 50ih letih (na svetu), katera ni bila posledica vojna. Med 8-10 milijonov ljudi je moralo dobesedno pobegniti iz države v tem času, ker so razmere za življenje postale nevzdržne. Lahko povem, da ljudje brskajo po smeteh, da sploh preživijo. Sicer bi o Narko-terorizmu še lahko govorili, ker tudi ni tako nedolžno, vendar Trumpova osebna analiza ni čisto natančna. Veliko več drog v Ameriko prihaja iz Kolumbije in Mehike, kot iz Venezuele, ampak to je spet druga debata. Madurov poseg v življenja Venezuelcev tako rekoč krši vse človekove pravice od A do Ž, vendar nobena leftistična organizacija tega v 10ih letih ni videla. Zdaj ko pa ga je Trump ujel , NE UBIL, ampak ujel, da mu lahko pravosodno dosodijo, je pa vse narobe. (dajmo primer Obame, ki je ubil Osamo Bin Ladna zaradi svojih dejanj in do pravosodja sploh prišel ni; a Obama je dobil nobelovo nagrado za mir). To da Amerika hoče nafto zase, je res. Res pa je tudi to, da je v prejšnjem stoletju tudi Ameriko naredila večino infrastrukture v Venezueli, ki še danes stoji a ni bila posodobljena od časa Chaveza. A nihče ni videl, ne slišal, kako so Iračani, Rusi, Kubanci in Kitajci jemali vsa naravna bogastva, vključno z nafto samo zase, v zameno
Odgovori
+1
8 7
mali.mato
08. 01. 2026 18.05
da Maduro ostane na oblasti, prebivalstvu pa ne ostane nič, kot dva jogurta in hlebec kruha na mesec; takrat pa se ni nihče oglasil. Koliko ljudi je moralo trpeti zaradi Madurove vladavine? 36.800 žrtev mučenja in državnega nasilja 18.305 političnih zapornikov 10.000 izvensodnih usmrtitev 468 ubitih med protesti 8.000 primerov kršitev človekovih pravic 8 milijonov razseljenih Venezuelcev 400 cenzuriranih in zaprti mediji 863 političnih zapornikov do 29. decembra 2025. Za 68 od njih ni znano, kje se nahajajo ali kakšna je njihova usoda. (po vsej verjetnosti so mrtvi) A je bilo to narobe, na kak način je Donald Trump "ugrabil" Venezuelskega diktatorja? - Vsekakor. A drugega načina da bi se ga prebivalci rešili NI BILO. Poizkušali so zelo dolgo, na legalne, demokratične načine in vedno, ko so želeli da se mednarodni opazovalci OAS in EU vmešata, so dali roke stran, ker niso želeli imeti s tem opravka. Aja, pa še to, a veste, da če nekdo želi kandidirati za predsednika Venezuele, mora v tej državi tudi biti rojen? A veste kje je bil rojen Maduro? V Kolumbiji. A vse papirje, ki bi ga vezali na to dejstvo, so zgoreli... ja.. ups.
Odgovori
+3
7 4
Odisej25
08. 01. 2026 18.14
Mali mato, za bedo in revščino v Venezueli je kriva največ ZDA gospodarska in finančna blokada. To so ugotovili razni poročevalci iz OZN. Slovenija pod takimi sankcijami ne bi zdržala niti eno leto. GLAVNI razlog so sankcije in posledično tudi nekatere slabe gospodarske odločitve.
Odgovori
-2
1 3
bibaleze
Portal
Mama iz pekla? Yolanda Hadid in temna plat vzgoje
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Pretrgala vezi s strupeno skupino mamic
Pretrgala vezi s strupeno skupino mamic
zadovoljna
Portal
Sin mami razkril, da ima oče punco
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
Ujeta med izkazovanjem nežnosti na plaži
Ujeta med izkazovanjem nežnosti na plaži
Ločujeta se po sedmih letih zakona
Ločujeta se po sedmih letih zakona
vizita
Portal
9 slavnih oseb, ki živijo z multiplo sklerozo, to so njihove zgodbe
Kaj storiti v primeru ozeblin?
Kaj storiti v primeru ozeblin?
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Nočne more kot znak?
Nočne more kot znak?
cekin
Portal
Z urejanjem nohtov do milijonov
Katere pokojnine bodo višje?
Katere pokojnine bodo višje?
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Zakaj vas klicaji, emotikoni in 'poljubčki' v e-pošti lahko stanejo ugleda na delovnem mestu
Zakaj vas klicaji, emotikoni in 'poljubčki' v e-pošti lahko stanejo ugleda na delovnem mestu
moskisvet
Portal
Bila je ena najlepših žensk na svetu
Avtomobili, ki jih lahko kupite samo še letos
Avtomobili, ki jih lahko kupite samo še letos
Prihaja podražitev: Cene telefonov se bodo dvignile
Prihaja podražitev: Cene telefonov se bodo dvignile
Lepotica z bujnim dekoltejem se je slekla za naslovnico
Lepotica z bujnim dekoltejem se je slekla za naslovnico
dominvrt
Portal
Hitri triki za osvežitev doma po praznikih
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Tako lahko mokra oblačila posušimo na zraku tudi pozimi
Tako lahko mokra oblačila posušimo na zraku tudi pozimi
Pridobite gradbeno dovoljenje hitro in enostavno prek spleta!
Pridobite gradbeno dovoljenje hitro in enostavno prek spleta!
okusno
Portal
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
Hitra sladica za sprostitev po napornem dnevu
Hitra sladica za sprostitev po napornem dnevu
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445