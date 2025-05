Vrh 'zelene EU' od Bruslja do Luksemburga z letalom

Predsedniki Evropske komisije, Evropskega sveta in Evropskega parlamenta so se od Bruslja do Luksemburga zaradi udeležbe na praznovanju Schumanovega dne z luksemburškim premierjem Lucom Friednom odpravili z letalom. Evropska komisija zagovarja odločitev, saj prisotnost vseh treh sicer ne bi bila možna.