Evropski vrh za mizo v Parizu o končanju vojne

"Pravkar sem z zunanjim ministrom Andrejem Sibiho in obrambnim ministrom Rustemom Umerovom pristal v Parizu," je na družbenih omrežjih zapisal vodja kabineta ukrajinskega predsednika Andrij Jermak.

Pojasnil je, da imajo na sporedu dvostranska in večstranska srečanja s predstavniki držav tako imenovane koalicije voljnih, vključno s Francijo, Nemčijo in Združenim kraljestvom. "Načrtovana so srečanja s predstavniki ZDA, ki so trenutno v Franciji," je dodal.