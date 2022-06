Evropski zeleni dogovor ali kako postati prva podnebno nevtralna celina

Eden izmed temeljev zelenega dogovora je krožno gospodarstvo, ki zmanjšuje pritisk na naravne vire ter je predpogoj za doseganje cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050 in za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti. Polovica vseh emisij toplogrednih plinov ter več kot 90 % izgube biotske raznovrstnosti in pomanjkanja vode namreč izvira iz pridobivanja in predelave virov. Da bi Evropa lahko premagala te izzive, naj bi evropski zeleni dogovor preoblikoval EU v sodobno, z viri gospodarno in konkurenčno gospodarstvo ter zagotovil naslednje: ničelne neto emisije toplogrednih plinov do leta 2050; gospodarsko rast, ki bo ločena od rabe virov; ter da noben človek in noben kraj ne bo prezrt.

Evropska komisija je sprejela sklop predlogov za pripravo podnebne, energetske, prometne in davčne politike EU na zmanjšanje neto emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. V tem kontekstu bo evropski zeleni dogovor izboljšal blaginjo in zdravje državljank in državljanov ter prihodnjih generacij, saj bo poskrbel za: svež zrak, čisto vodo, zdravo prst in biotsko raznovrstnost; prenovljene, energijsko učinkovite stavbe; zdravo in cenovno dostopno hrano; večji delež javnega prevoza; čistejšo energijo in vrhunske čiste tehnološke inovacije; trajnejše proizvode, ki jih je mogoče popraviti, reciklirati in ponovno uporabiti; delovna mesta, primerna za prihodnost, in usposabljanje za preobrazbo; globalno konkurenčno in odporno industrijo.

V evropskem zelenem dogovoru je bil določen načrt za to preobrazbeno spremembo. Končni cilj je, da Evropa postane prva podnebno nevtralna celina, namen posameznih predlogov pa je pripraviti vse sektorje gospodarstva EU, da se bodo lahko soočili z okoljskimi izzivi. Predstavljeni predlogi Unijo usmerjajo na pot k uresničitvi njenih podnebnih ciljev do leta 2030 na pravičen, stroškovno učinkovit in konkurenčen način. To bo ustvarilo nove priložnosti za inovacije, naložbe in delovna mesta ter: zmanjšalo emisije; ustvarilo delovna mesta in rast; obravnavalo energijsko revščino; zmanjšalo odvisnost od zunanjih virov energije in izboljšalo naše zdravje in dobro počutje. Z odpravljanjem neenakosti in energetske revščine je poseben poudarek na podpori najranljivejšim državljankam in državljanom. Ukrepi naslavljajo šest ključnih področij.

1. Trajnostni promet za vse

Evropska komisija predlaga ambicioznejše cilje zmanjšanja emisij CO2 za nove avtomobile in kombinirana vozila ter želi doseči ničelne emisije iz novih avtomobilov do leta 2035. Prehod na okolju prijaznejšo mobilnost bo zagotovil čist, dostopen in cenovno ugoden prevoz tudi na najbolj oddaljenih območjih. Komisija poleg tega spodbuja rast trga brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil. Zlasti želi zagotoviti, da bo državljankam in državljanom na voljo potrebna infrastruktura za polnjenje teh vozil za krajše in daljše razdalje. Poleg tega bo od leta 2026 cestni prevoz vključen v sistem trgovanja z emisijami, kar pomeni, da se bo zaračunavalo za onesnaževanje, s čimer se bosta spodbujala uporaba čistejših goriv in ponovno vlaganje v čistejše tehnologije. Komisija predlaga tudi oblikovanje cen ogljika za letalstvo in pomorski promet, ki sta bila do doslej upravičena do izjeme.

2. Vodilna vloga v tretji industrijski revoluciji

Zeleni prehod je pomembna priložnost za evropsko industrijo, saj ustvarja trge za čiste tehnologije in proizvode. Učinki teh novih predlogov bodo vidni po celotnih vrednostnih verigah v sektorjih, kot so energija, promet, gradbeništvo in prenova. Med drugim bodo pomagali ustvarjati trajnostna, lokalna in dobro plačana delovna mesta po vsej Evropi. Elektrifikacija gospodarstva in obsežnejša uporaba energije iz obnovljivih virov naj bi spodbudili zaposlovanje v teh sektorjih. Izboljševanje energijske učinkovitosti stavb bo ustvarilo tudi nova delovna mesta v gradbeništvu, povečala se bo potreba po lokalni delovni sili. EU želi preprečiti, da bi nepoštena konkurenca iz tujine spodkopavala prizadevanja industrije EU za zmanjšanje emisij, zato Komisija predlaga mehanizem, ki zagotavlja, da morajo tudi podjetja iz držav z manj strogimi podnebnimi pravili, ki uvažajo v EU, plačati ceno ogljika.