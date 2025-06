Izrael vohunil za evropskimi novinarji

Na prošnje za komentar se podjetje ni takoj odzvalo."Paragon je zdaj vpleten v točno takšen škandal z zlorabami, po katerem je znana skupina NSO," je opozoril višji raziskovalec pri Citizen Labu John Scott-Railton. Po njegovih besedah gre za sistemski problem v panogi in "ne le za nekaj slabih jabolk."

"V enem trenutku je telefon vaš, v naslednjem pa se njegovi podatki pretakajo napadalcu," je pojasnil Scott-Railton. Podobno kot Pegasus lahko dostopa do aplikacij, tudi šifriranih, kot sta Signal in WhatsApp.

Vohunska programska oprema izraelskega podjetja, ki ga podpirajo ZDA, je bila uporabljena za napad na telefone vsaj treh uglednih novinarjev v Evropi, od katerih sta dva urednika spletnega mesta za preiskovalne novice v Italiji, so sporočili digitalni raziskovalci pri Citizen Labu, pri čemer se sklicujejo na nove forenzične dokaze o napadih.

Ugotovitve porajajo vse večja vprašanj o tem, kakšno vlogo je imela vlada italijanske premierke Giorgie Meloni pri vohunjenju za novinarji in aktivisti civilne družbe, ki kritizirajo njeno vodenje, in so sprožile nove pomisleke glede morebitne zlorabe komercialne vohunske programske opreme, tudi v demokratičnih državah.

Italijanski parlamentarni odbor COPASIR, ki nadzira obveščevalne službe, je objavil izsledke svoje preiskave, v kateri ugotavljajo, da italijanske oblasti niso vohunile za novinarjem italijanskega portala Fanpage Emilianom Cancellatom.

So pa priznale nadzor nad določenimi aktivisti civilne družbe – a, kot trdijo, zakonito in z dovoljenjem vlade, zaradi povezav z nezakonitim priseljevanjem in nacionalno varnostjo.Predsednik odbora in član stranke Bratje Italije Giovanni Donzelli je dodal, da je parlamentarno poročilo "bolj relevantno kot analiza, ki jo je opravil zasebno financiran kanadski laboratorij."

Citizen Lab medtem po poročanju Associated Press vztraja, da je "strogo neodvisen" in da ne sprejema denarja od podjetij ali vlad.