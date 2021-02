ESČP: življenje Navalnega je v zaporu ogroženo

Navalni, eden najglasnejših kritikov ruskega predsednika Vladimirja Putina, je bil sredi januarja pridržan takoj po vrnitvi v domovino iz Nemčije, kjer je bil več mesecev na zdravljenju po zastrupitvi z živčnim strupom novičok. "Sodišče je odločilo, da naloži vladi Rusije izpustitev pritožnika. Ta ukrep začne veljati takoj," so sporočili iz Strasbourga. Dodali so, da so v sodbi upoštevali "naravo in obseg tveganja za življenje pritožnika".