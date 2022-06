Evroskupina prikimala vstopu Hrvaške v območje z evrom

Finančni ministri držav članic območja z evrom so predlagali, da Hrvaška s 1. januarjem 2023 postane 20. članica območja. Strinjali so se z oceno Evropske komisije in Evropske centralne banke, da je Hrvaška za prevzem evra izpolnila vse zahtevane kriterije. Zadnjo besedo bodo imeli voditelji držav in vlad EU na zasedanju prihodnji teden.

icon-expand Evro na Hrvaškem FOTO: Adobe Stock Današnja potrditev evroskupine je tako prvi korak na poti potrditve hrvaške pridružitve območju z evrom v Svetu EU, so sporočili iz Bruslja. Svet mora najprej sprejeti nekatere pravne podlage, Hrvaška bi nato skupno valuto uvedla 1. januarja 2023. "Zelo sem zadovoljen s soglasno odločitvijo evroskupine, da je Hrvaška sprejela ustrezne mehanizme za prevzem evra. Gre za bistven korak na njeni poti uvajanja skupne valute in močan signal evropske integracije," je dejal vodja evroskupine Paschal Donohoe. Pohvalil je prizadevanja Hrvaške, ki da je v zadnjih letih v zahtevnih okoliščinah trdo delala, da bi dosegla takšen rezultat. Priporočilo evroskupine bodo po pričakovanjih zdaj potrdili finančni ministri celotne Unije na petkovem zasedanju. Zadnjo besedo bo nato imel Evropski svet, ki bo zasedal 23. in 24. junija. Evropska komisija je sicer prejšnji teden objavila svojo letno raziskavo, ki kaže, da se je na Hrvaškem naklonjenost prevzemu evra v zadnjem letu precej zmanjšala. Prevzemu evra je naklonjenih 55 odstotkov vprašanih, kar je sedem odstotkov manj kot pred letom dni. Delež tistih, ki so uvedbi evra nenaklonjeni, je medtem narasel za šest odstotnih točk, in sicer na 42 odstotkov.