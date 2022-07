Evrsko območje v drugem četrtletju po prvi oceni z 0,7-odstotno rastjo

Na letni ravni so vse države, za katere Eurostat že ima podatke, zabeležile rast BDP.

Bruto domači proizvod (BDP) se je v letošnjem drugem četrtletju v primerjavi z enakim lanskim v evrskem območju in v celotni EU povečal za štiri odstotke. V prvem letošnjem četrtletju se je ta v medletni primerjavi v območju z evrom povečal za 5,4 odstotka, v EU pa za 5,5 odstotka. Eurostat je popravil podatke za prvo četrtletje navzgor.

Med državami, za katere so podatki že na voljo, se je BDP v drugem četrtletju letos v primerjavi s predhodnim četrtletjem najbolj povečal na Švedskem (+ 1,4 odstotka), v Španiji (+ 1,1 odstotka) in Italiji (+ 1 odstotek). Najbolj se je znižal v Latviji (– 1,4 odstotka), Litvi (– 0,4 odstotka) in na Portugalskem (– 0,2 odstotka).

Na letni ravni so vse države, za katere Eurostat že ima podatke, zabeležile rast BDP.