Evtanazija v porastu, povprečna starost 77 let

Oblasti trenutno iščejo načine, kako bi do leta 2027 omogočili dostop do evtanazije tudi ljudem z duševnimi boleznimi, piše BBC.

V letu 2023 se je število smrti s pomočjo evtanazije povišalo za 16 odstotkov, kar je manj kot leto poprej, ko je bila stopnja rasti 31 odstotkov.

96 odstotkov, ki so prosili za evtanazijo, je bilo na smrt bolnih, pri preostalih pa je bila evtanazija odobrena zaradi kroničnih bolezni. Povprečna starost oseb, ki so umrle s pomočjo evtanazije, je bila 77 let, rak pa je bil najpogostejša bolezen, zaradi katere so zaprosili za evtanazijo.

Poročilo se je prvič poglobilo v podatke o rasi in etnični pripadnosti prosilcev za evtanazijo. 96 odstotkov je bilo belcev, ki sicer predstavljajo 70 odstotkov kanadske populacije. 1,8 odstotkov je bilo vzhodnih Azijcev, ki predstavljajo 5,7 odstotkov populacije. Najvišja stopnja evtanazije je v mestu Quebec.

Čeprav stopnja smrti s pomočjo evtanazije v Kanadi narašča, pa ne dosegajo Nizozemske, kjer evtanazija predstavlja pet odstotkov smrti.

V letu 2021 so razširili pravico do evtanazije tudi na tiste, ki niso terminalno bolni, a imajo kronične bolezni.

Poročilo, ki so ga izdali v oktobru v Ontariu, pa poda primere, ki osvetlijo tudi drugo plat evtanazije, ko osebam, ki so gibalno omejeni ali so invalidi zaradi nezmožnosti oskrbe na domu, omogočijo evtanazijo. Kanadsko ministrstvo za zdravje pa poudarja, da kazenski zakonik določa "stroga pravila, kdo je upravičen do evtanazije."