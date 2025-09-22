Evtanazirali bodo 10.000 prašičev, razlog: afriška prašičja kuga

V soboto je hrvaški nacionalni krizni štab potrdil vdor afriške prašičje kuge na dveh velikih kmetijah v državi. Ena od njiju je kmetija Belja v Sokolovcu, kjer je približno 10.000 prašičev, druga pa v Nemetinu s 1.600 prašiči. Minister za kmetijstvo David Vlajčić, ki je prevzel vodenje kriznega štaba, je razkril, da je krivec za širjenje te bolezni človek.

Na farmi Sokolovac na vzhodnem Hrvaškem bodo evtanazirali okoli 10.000 prašičev. Potrdili so, da bodo evtanazirali vseh 9.829 prašičev, okuženih s kugo.

Postavili so tudi policijske kontrolne točke za preprečevanje nezakonitega prevoza prašičev, a so rejci kljub temu zaskrbljeni zaradi nevarnosti, da se bolezen razširi.