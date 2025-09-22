Svetli način
Tujina

Evtanazirali bodo 10.000 prašičev, razlog: afriška prašičja kuga

Sokolovac, 22. 09. 2025 11.47 | Posodobljeno pred 1 uro

D. S.
17

Začele so se priprave na zavarovanje prašičje farme v Sokolovcu za začetek evtanazije prašičev, okuženih z afriško prašičjo kugo. Na Hrvaškem so postavili tudi posebne policijske točke, kjer omejujejo nezakoniti prevoz prašičev.

V soboto je hrvaški nacionalni krizni štab potrdil vdor afriške prašičje kuge na dveh velikih kmetijah v državi. Ena od njiju je kmetija Belja v Sokolovcu, kjer je približno 10.000 prašičev, druga pa v Nemetinu s 1.600 prašiči. Minister za kmetijstvo David Vlajčić, ki je prevzel vodenje kriznega štaba, je razkril, da je krivec za širjenje te bolezni človek.

Na farmi Sokolovac na vzhodnem Hrvaškem bodo evtanazirali okoli 10.000 prašičev.  Potrdili so, da bodo evtanazirali vseh 9.829 prašičev, okuženih s kugo.

Postavili so tudi policijske kontrolne točke za preprečevanje nezakonitega prevoza prašičev, a so rejci kljub temu zaskrbljeni zaradi nevarnosti, da se bolezen razširi.

Prašič
Prašič FOTO: Bobo

Prašičerejci pozdravljajo potezo ministra za kmetijstvo, ki je prevzel vodenje nacionalnega štaba in boja proti bolezni. "Prevzel je nekakšno poveljniško odgovornost v zvezi s tem, in to je pohvalno, ampak je prepozno, bojimo se, da se bo virus še naprej širil na velike kmetije, potem pa bomo v zelo velikih težavah," je po poročanju net.hr rekel Antun Golubović, predsednik Odbora za prašičerejo Hrvaške kmetijske zbornice.

Hrvaški minister za notranje zadeve Davor Božinović je za RTL Danas komentiral situacijo v Baranji in pojasnil, kakšno vlogo bo imela policija. "Policija bo na kontrolnih točkah, na cestah, kjer bo preverjala, ali kdo prevaža prašiče ali meso, okrepljen bo nadzor meja in nudila bo podporo veterinarskim službam, ki so ključne. Civilna zaščita bo angažirana, ko in če bo potekal postopek sanacije živali," je skenil Božinović.

KOMENTARJI (17)

PegySue
22. 09. 2025 13.45
Uboge živali. Kakšen pogled prašiča na fotografiji. A to samo jaz vidim,ali kaj....?
ODGOVORI
0 0
osservatore
22. 09. 2025 13.41
Svinjska pečenka in klobase se bodo očitno podražile.
ODGOVORI
0 0
Z O V
22. 09. 2025 13.32
Uničenje suhomesnatih izdelkov bo pripeljalo do občutne podražitve hrane, da bo lakota kraljevala...
ODGOVORI
0 0
janimir
22. 09. 2025 13.30
+3
Tam je prašičja kuga že dve leti. So skrivali in zavlačevali namesto strogih ukrepov. Sedaj pa je udarilo zares...
ODGOVORI
3 0
džonborno
22. 09. 2025 13.21
-1
Taktični manever - EU rada potala kak miljon za naravne nesreče vključno z okužbami kot je kuga! Je pa super, če lahko po "evtanaziji" še narediš kak kulen in ga plasiraš v tujino - najbolje Mercator Slovenija!
ODGOVORI
1 2
mijavci
22. 09. 2025 13.16
+0
Če kmetje to dopustijo potem niso vredni da imajo kmetije, če jim še sedaj ni jasno za kaj se gre potem boljš da gredo še oni z prašičem vred.
ODGOVORI
1 1
Primula22
22. 09. 2025 12.59
+1
Akcija PIK Vrbovec
ODGOVORI
1 0
Klobasazulu
22. 09. 2025 12.56
+1
kak nateg....pol pa hitr v trgovine tam pa 45€ kila...aja pa istega mesa...
ODGOVORI
3 2
Vojko Kos
22. 09. 2025 13.24
+2
Katero meso pa stane 45 eur?!
ODGOVORI
2 0
Razumnež
22. 09. 2025 12.53
+8
Evtanazirali ??? A se norca delate, al kaj :)))
ODGOVORI
8 0
manga
22. 09. 2025 12.53
+5
Evtanizirali bodo hrvaškega kmeta...Tako kot nas hočejo evtanizirati in poriniti v ukrajinsko - rusko klavnico s katero nimamo nič.Poljaki so včeraj vstali proti,ostali kot noji pa glavo v pesek.
ODGOVORI
6 1
Delavec_Slo
22. 09. 2025 12.51
+0
In naredili bodo paštete in pofutrali glupim slovencem
ODGOVORI
2 2
2fast4
22. 09. 2025 12.51
+4
kaj ima policija s tem...še malo pa bodo sifone odpirali in o tem obveščali tožilstvo...
ODGOVORI
4 0
Mukec
22. 09. 2025 12.48
+6
Hrvati bodo očitno po hitrem postopku uničili svoje kmete.
ODGOVORI
6 0
Dragica Cegler
22. 09. 2025 12.46
+2
Dobrabejba35 Ja ,v Mercatorju v akciji.
ODGOVORI
3 1
dobrabejba35
22. 09. 2025 12.38
+5
A se da potem kje poceni dobit to meso?
ODGOVORI
5 0
Primula22
22. 09. 2025 12.59
+1
Akcija, PIK Vrbovec
ODGOVORI
2 1
