Evtanazirali bodo 10.000 prašičev, razlog: afriška prašičja kuga

V soboto je hrvaški nacionalni krizni štab potrdil vdor afriške prašičje kuge na dveh velikih kmetijah v državi. Ena od njiju je kmetija Belja v Sokolovcu, kjer je približno 10.000 prašičev, druga pa v Nemetinu s 1.600 prašiči. Minister za kmetijstvo David Vlajčić, ki je prevzel vodenje kriznega štaba, je razkril, da je krivec za širjenje te bolezni človek.
Na farmi Sokolovac na vzhodnem Hrvaškem bodo evtanazirali okoli 10.000 prašičev. Potrdili so, da bodo evtanazirali vseh 9.829 prašičev, okuženih s kugo.
Postavili so tudi policijske kontrolne točke za preprečevanje nezakonitega prevoza prašičev, a so rejci kljub temu zaskrbljeni zaradi nevarnosti, da se bolezen razširi.
Prašičerejci pozdravljajo potezo ministra za kmetijstvo, ki je prevzel vodenje nacionalnega štaba in boja proti bolezni. "Prevzel je nekakšno poveljniško odgovornost v zvezi s tem, in to je pohvalno, ampak je prepozno, bojimo se, da se bo virus še naprej širil na velike kmetije, potem pa bomo v zelo velikih težavah," je po poročanju net.hr rekel Antun Golubović, predsednik Odbora za prašičerejo Hrvaške kmetijske zbornice.
Hrvaški minister za notranje zadeve Davor Božinović je za RTL Danas komentiral situacijo v Baranji in pojasnil, kakšno vlogo bo imela policija. "Policija bo na kontrolnih točkah, na cestah, kjer bo preverjala, ali kdo prevaža prašiče ali meso, okrepljen bo nadzor meja in nudila bo podporo veterinarskim službam, ki so ključne. Civilna zaščita bo angažirana, ko in če bo potekal postopek sanacije živali," je skenil Božinović.
