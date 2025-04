Newyorške borze potonile, dolar izgublja, rekordna vrednost zlata

Trump je v odzivu na družbenem omrežju Truth Social današnje dogajanje po svetu glede napovedanih carin primerjal z zdravniškim posegom.

"Operacija je končana! Pacient je preživel in okreva. Prognoza je, da bo pacient precej močnejši, večji, lepši in bolj odporen kot kdajkoli prej," je slabo uro pred odprtjem borze v New Yorku zapisal ameriški predsednik.

Vlagatelje na Wall Streetu je poskušala pomiriti tudi tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt. "Zaupajte predsedniku Trumpu. To je predsednik, ki še bolj intenzivno izvaja svojo preverjeno gospodarsko formulo," je dejala v pogovoru za televizijo CNN.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP kaže, da je Leavitt izključila možnost, da bi Trump umaknil katero od napovedanih carin, preden bodo te uvedene. "Predsednik je v sredo jasno povedal, da to niso pogajanja," je dejala.

"Pripravljen se je odzivati na klice, vendar je v sredo pojasnil, zakaj to počnemo," je še povedala.

Ameriški predsednik je v sredo napovedal uvedbo 10-odstotnih carin na uvoz iz vsega sveta, kar bo začelo veljati v soboto, 5. aprila, ter še višje carine za okrog 60 držav in EU, ki bodo uveljavljene prihodnjo sredo, 9. aprila.