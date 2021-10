Expo v Dubaju odprt za obiskovalce, na slovesnosti nastopil Andrea Bocelli

S samostojnim paviljonom se bo predstavljala tudi Slovenija, ki bo svetu sporočala zgodbo o zeleni in pametni državi v srcu Evrope. Slovenski paviljon stoji v segmentu trajnosti, blizu enega od treh glavnih vhodov na prizorišče. Njegove posebnosti so zelena fasada s 45.000 rastlinami, lesena streha, v celoti izdelana iz slovenskega lesa, ter bazen z vodo, ki bo v dubajski vročini vabila tudi s prijetnim hladom.

Prireditelji so sicer prizorišče razdelili na tri glavne sklope: trajnost, mobilnost in priložnosti. Poleg dogajanja na nacionalnih paviljonih so pripravili pester program s kulturnimi nastopi in prireditvami, kulinariko ter številnimi športnimi aktivnostmi. Četrtek je zaznamovala slovesnost ob odprtju s številnimi zvezdniškimi imeni.

Dubajski organizatorji so odločeni, da bo tokratni Expo, ki bo trajal do 31. marca prihodnje leto, razstava presežkov. V ospredju bodo tehnološki dosežki, ki naslavljajo zlasti okoljske izzive človeštva, z vsega sveta.

Pester program so za vseh šest mesecev trajanja razstave pripravili tudi v slovenskem paviljonu. Skozi 11 tematskih tednov se bo na njem predvidoma predstavilo več kot 120 slovenskih podjetij, potekali bodo številni poslovni forumi in gospodarske delegacije, ves čas pa bo v ospredju tudi slovenski turizem. Že v soboto bo paviljon obiskal gospodarski minister Zdravko Počivalšek z delegacijo.