F-16, Mirage ali Patriot: Kdo je sestrelil ruskega lovca Su-35?

Ukrajinske zračne sile so sporočile, da so v soboto nad rusko regijo Kursk, v bližini ukrajnske meje, sestrelile ruskega lovca Su-35. Kmalu za tem se je pojavil posnet gorečega letala in preleta reševalnih ekip, ki so iskale pilota. Dobroobveščeni ruski vojaški blogger Fighterbomber je poročal, da se je pilot uspešno katapultiral in je na varnem. Rusko ministrstvo za obrambo sestrelitve ni komentiralo, Ukrajinci pa niso navedli dodatnih podrobnosti, poroča Defense Express .

Su-35 je naprednejši in zmoglivejši od vseh sovjetskih lovcev v naboru ukrajinskih zračnih sil, zato bi bil pred dobavo zahodnih letal "glavni osumljenec" verjetno protiletalski sistem Patriot, danes pa je kandidatov več. Ukrajinski mediji sklepajo, da je najmanj verjetna opcija letalo Mirage 2000. Najzmoglivejša raketa, ki jo lovec francoske izdelave nosi, je MICA, vendar je njen doseg "zgolj" 60 do 80 kilometrov, kar pa je krepko znotraj dosega oborožitve SU-35 in tudi ruske protiletalske obrambe v Kursku.

Da za sestrelitvijo stoji F-16 je precej bolj verjetno. Ukrajinska letala so opremljena z raketami zrak-zrak AIM-120C AMRAAM, ki imajo doseg do 160 kilometrov. Po nekaterih ugibanjih naj bi ukrajinskemu letalu z označevanjem cilja pomagalo švedsko letalo za zgodnje opozarjanje ASC890, ki "vidi" do 400 kilometrov daleč. Švedska je dve tovrstni letali predala v uporabo Ukrajini lansko leto. Kanal Fighterbomber je zanikal, da je letalo sestrelil F-16, a dodal le, da je "jasno, kako, kje in zakaj je bilo letalo sestreljeno, zaključki so bili narjeni".

Če ta teorija drži, bi to pomenilo prvo zmago v zračnem spopadu za F-16, vendar uporaba mobilnega protiletalskega sistema Patriot ni izključena. V preteklosti so ukrajinske sile prav na tem območju že izvedle uspešne zasede proti ruskim letalom prav z uporabo omenjenega sistema.

Dvomotorni Suhoj Su-35 4.++ generacije je zasnovan na lovcu Su-27, a krepko izboljšan. Ima močnejša motorja, na njem je bilo izvršenih več aerodinamičnih izboljšav, izboljšan je bil njegov dolet, prav tako pa ima sodobnejšo avioniko.

Letalo je opremljeno tudi s sistemi za motenje nasprotnikovih radarjev ter širšim naborom orožja. Med drugim tudi z raketami zrak-zrak R-37M zelo dolgega dosega, domnevno med 300 in 400 kilometri.