F-18 strmoglavil v morje, pilota rešili ribiči

Po navedbah tiskovne predstavnice mornarice Beth Teach je do nesreče prišlo med t. i. manevrom prekinjenega pristanka, kjer letalo pristane in spet takoj vzleti. Okrog 10.14 po lokalnem času so s krova ribiške ladje obalni straži sporočili, da sta pilota pristala v morju ter da so ju varno povlekli na krov.

Brandon Viets, kapitan ribiške ladje Premier, je povedal, da je bilo z njim na krovu še ducat potnikov, ki so se odpravljali na ribolov, ko je zaslišal vzlet letala iz pomorske baze, ki se je zdel nekoliko glasnejši od običajnega. Obrnil se je in videl dva človeka, ki padata s padali. Viets se je takoj odpravil proti njima. Letalo brez pilotov je ostalo v zraku še nekaj časa, preden je padlo v vodo, je dejal. "Videl sem le oblak vode in blata, visok več kot 20 metrov," je še povedal.

Pilota so odpeljali v bolnišnico in njuno stanje je stabilno, so sporočile oblasti.

Obalna straža je nato napotila dve plovili, ki sta prepeljali razbitine letala E/A-18G Growler v pristanišče San Diego. Gre za dvosedežno letalo in nadgradnjo F-18, ki je specializirano za elektronsko bojevanje.