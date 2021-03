Facebook bo News Corpu v lasti Ruperta Murdocha plačeval za medijske vsebine

Dogovor sta Facebook in News Corp dosegla nekaj tednov po sprejetju odmevnega zakona avstralske vlade, s katerim je kot prva na svetu želela tehnološke gigante, kot sta Facebook in Google, prisiliti, da bodo plačevali za novice oziroma medijske vsebine na svojih platformah.

Dogovor obsega vse medijske vsebine News Corpa v Avstraliji, kar predstavlja približno 70 odstotkov časopisne naklade, vključno z The Australian, The Daily Telegraph, The Herald Sun ter spletnim portalom news.com.au. V lasti pa ima tudi Sky News Australia, ki je postala najbolj deljen avstralski profil na Facebooku, povzema BBC.

Izvršni direktor News Corpa v Avstraliji, Robert Thomson, je dogovor z gigantom družbenih omrežij označil za pomemben"mejnik pri preoblikovanju pogojev trgovanja v novinarstvu".