Facebook in Instagram brišeta objave, ki omenjajo tablete za splav

Od statusov, objav pa do memov. Splet so preplavila navodila in nasveti, kako lahko ženske pridejo do tablet za splav. Na Twitterju, Facebooku, Redditu in v televizijskih oddajah so se splošne omembe tablet, kot tudi objave, ki omenjajo posebne različice tablet (mifepriston in misoprostol), drastično povečale, kaže analiza medijske obveščevalne družbe Zignal Labs. Do nedelje je Zignal naštel več kot 250.000 takšnih omemb.

V nekaterih objavah so bila opisana navodila za zakonito pridobitev zdravil za splav prek pošte, ki jih prek storitev telezdravstva (svetovanje na daljavo) med drugim ponujajo na primer Hey Jane, Just the Pill in Choix. Toda v državah, ki so po petkovi odločitvi vrhovnega sodišča splav kriminalizirale, takšna rešitev ni mogoča, zato so v teh državah ljudje ženskam v stiskah ponujali, da jim prek pošte pošljejo recepte, poroča The Guardian.