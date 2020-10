Facebook odstranil Trumpovo objavo o covid-19, Twitter skril njegov tvit

Ko se je Trump v ponedeljek vrnil v Belo hišo, potem ko je v bolnišnici zaradi zdravljenja preživel tri noči, je Američanom v nagovoru dejal, naj se ne bojijo novega koronavirusa in "naj gredo ven". Twitter je za Reuters povedal, da se trudijo hitreje in ostreje odgovarjati na tovrstne dezinformacije.

Facebook je Trumpovo objavo prvič odstranil avgusta. Objavil je video, v katerem je predsednik trdil, da so otroci skoraj odporni proti covid-19. Maja jim je Trump odgovoril z izvršnim ukazom, s katerim je pod vprašaj postavil sekcijo 230 zakona o komunikacijski spodobnosti, v kateri je določeno, da tehnološka podjetja niso založniki vsebin, ki jih uporabniki objavljajo na njihovih platformah. Zaradi tega tudi niso pravno odgovorni zanje, kar v praksi pomeni, da Facebook ali Twitter ne moremo tožiti niti za tiste objave, ki morda kršijo zakonodajo.

Facebook začel odstranjevati vse skupine, povezane z gibanjem Qanon

QAnon je zelo razvejana skrajno desna teorija zarote, ki trdi, da obstaja skrivni načrt tako imenovane "globoke države" za odstranitev ameriškega predsednika in njegovih podpornikov. Hkrati pa teorija trdi, da ameriški predsednik Trump bojuje skrivno vojno proti satanističnim pedofilom v vladi, poslovnem svetu in medijih.

Facebook je to gibanje označil za nevarno in začel odstranjevati skupine, strani in Instagramove račune, ki so z njim povezani. Po novem se ne bodo zanašali le na prijave uporabnikov, temveč bodo sami iskali in izbrisali njihove objave. Medtem so se člani gibanja začeli priključevati skupinam, ki se navzven ukvarjajo z varnostjo otrok in kritikami ukrepov zaradi novega koronavirusa.