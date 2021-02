Facebook se bo spet 'spoprijateljil' z Avstralijo: v kratkem konec blokade novic

Kot smo poročali , je Facebook avstralskim uporabnikom onemogočil deljenje oziroma spremljanje novic na platformi, kar je povzročilo precej nemira in skrbi glede javnega dostopa do informacij. Facebook je to storil v odgovor na nov predlog zakona, ki predvideva, da bi tehnološki giganti plačali za novice na njihovih platformah.

Zakonu namreč tehnološki giganti, kot sta Facebook in Google, ostro nasprotujejo. Predlagatelji zakona, ki pravijo, da bi morali tudi slednji plačati za novice, ki se pojavljajo na njihovih platformah, naj bi po odzivih tehnoloških gigantov napačno razumeli delovanje svetovnega spleta. Prav tako od novic sami naj ne bi imeli dobička in izpostavljajo, da so pravzaprav oni tisti, ki novičarskim stranem s preusmeritvami pomagajo do 261 milijonov evrov letnega dobička. Prav tako podjetja argumentirajo, da sami sploh ne prosijo za novičarske vsebine, ki se prikazujejo in delijo na njihovih platformah, poroča BBC.

Zakaj si je torej Facebook zdaj premislil?

Kot so sporočili, bodo blokado odpravili po zadnjih uspešnih pogovorih z avstralsko vlado, poročaBBC. "Ta je namreč razjasnila, da bomo imeli v okviru zakona možnost izbire, katere založnike bomo lahko podprli, in ne bomo avtomatsko prisiljeni v plačevanje vseh novic. Tako smo se z vlado dogovorili, da bomo lahko denimo izbrali manjša lokalna podjetja, ki jih želimo podpreti", je tudi uradno sporočilCampbell Browniz Facebooka. Dodali so, da bodo imeli avstralski uporabniki spet možnost branja in deljenja novic na njihovi platformi v prihajajočih dneh.

Avstralski finančni minister je sicer ponovno kritiziral Facebook za blokado, ki je 'obžalovanja vredna' in ki jo je Facebook uvedel čez noč, in to brez opozorila. Mnogi uporabniki strani so v odzivu za BBC izpostavili, da je nepojmljivo, da so onemogočili dostop do novic sredi pandemije, pa tudi to, da dezinformacije zdaj še bolj prosto krožijo. Je pa dodal, da jim je le uspelo spodbuditi Facebook, da bi v dobri veri podprl lokalne medijske hiše.