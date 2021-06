Facebook Trumpa blokiral do leta 2023.

Facebook, Twitter in YouTube so Trumpa januarja zaradi podžiganja nasilja po napadu njegovih privržencev na ameriški Kapitol blokirali tik pred koncem njegovega mandata. Trump sicer še naprej trdi, da so mu zmago na predsedniških volitvah novembra lani ukradli z goljufijo.

Neodvisni nadzorni odbor družbenega omrežja Facebook je sicer že v začetku maja odločil, da Trump še ne sme nazaj na Facebook. Odbor pa je kritiziral odločitev Facebooka o trajni blokadi in podjetju naročil, da to utemelji.

Kako se je odzval Trump?

V izjavi je dejal: "Odločitev Facebooka je žalitev za vseh rekordnih 75 milijonov ljudi in številnih drugih, ki so glasovali za nas."Dodal je, da bodo na koncu navsezadnje zmagali in "te zlorabe naša država ne more več prenašati".