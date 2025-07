Fajon: EU ima dolžnost ukrepati proti Izraelu

Slovenska zunanja ministrica pričakuje pojasnila, kako se bo ta dogovor izvajal in kako bo potekal nadzor njegovega izvajanja. "To, da so vsak dan nove civilne žrtve, ne nakazuje ravno veliko optimizma," je povedala.

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so pozvali vlado Republike Slovenije za uvedbo sankcij proti Izraelu in k podpori Francesci Albanese. "Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) odločno obsoja nasilje nad prebivalstvom Gaze ter povzročanje lakote in nevzdržnih življenjskih razmer na njenem območju. Obsojamo kršitve mednarodnega prava, napade na civiliste, zadrževanje humanitarne pomoči in nespoštovanje dogovorjenih prekinitev ognja. Nujno je potrebno zagotoviti takojšnjo prekinitev ognja, izpustitev vseh talcev in neoviran dostop humanitarne ter druge pomoči na območje Gaze. Pozivamo tudi k izplačilu vseh neplačanih dajatev za več kot 200.000 palestinskih delavcev, ki so zaposleni v Izraelu in že več kot leto dni čakajo na zaostala plačila, kar še dodatno poglablja humanitarno krizo v Gazi," so zapisali v izjavi za javnost.

"V Palestini se dogaja genocid, ki ga nad palestinskim prebivalstvom izvaja Izrael. To sta potrdila že posebni odbor Združenih narodov in neodvisna raziskava Amnesty International, pa tudi mnogi zgodovinarji in drugi strokovnjaki, ki preučujejo zločine genocida. Mednarodno kazensko sodišče (International Criminal Court - ICC) je razpisalo naloge za aretacijo izraelskega premierja in ministra za obrambo, Meddržavno sodišče (International court of justice - ICJ) pa je že lansko leto razglasilo, da je verjetno, da početje Izraela v Palestini pomeni genocid," so dodali in izrazili podporo posebni poročevalki Združenih narodov (ZN) za stanje človekovih pravic na okupiranih palestinskih ozemljih Francesci Albanese.