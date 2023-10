Fajonova: Ni pravi čas, da bi se pogovarjali o priznanju Palestine

"Uradno stališče, ki ga že od začetka ponavljamo - najostrejša obsodba napada terorističnega društva Hamas na Izrael, obsodba vseh oblik terorizma in zaščita civilistov," je odnos Slovenije glede več dni trajajočega konflikta v Izraelu in Gazi povzela Fajonova . Dodala je, da se Slovenija skupaj z Unijo zavzema za humanitarno pomoč, odprtje humanitarnih koridorjev, dosego miru in k umiritvi konflikta, da se ta ne bi razširil na sosednji Zahodni breg in širše območje Bližnjega vzhoda. Posebej je poudarila, da je treba pri samem dogajanju razumeti razliko med terorističnim gibanjem Hamas in palestinski oblastjo, saj slednja prvega ne podpira.

Vojna v Izraelu vpliva tudi na slovensko notranjepolitično dogajanje, koalicijska partnerica Levica je namreč že v prvih dneh konflikta sprožila pobudo, da bi morala Slovenija začeti postopek priznanja Palestine. "Podpiram vedno vse mirovne pobude, ki bodo ustavile pobijanje nedolžnih civilistov," je pobudo komentirala Fajonova. A da so trenutno na območju bolj pomembne druge svari, kot sta varnost civilistov in umiritev razmer meni, da trenutno razpravljanje o priznanju Palestine ni realno.

V torek se je z zunanjimi ministri sestali na neformalnem zasedanju, kjer je beseda tekla ravno o Izraelu in Gazi. "Večina držav je opozorila, da mora Unija pomagati s razvojno-humanitarno pomočjo," je izpostavila glede sestanka. Poudarila je, da Unija humanitarne pomoči ne zmanjšuje, kot je bilo slišati v javnosti. Pozvala je k spoštovanju mednarodnega in humanitarnega prava.

Na neformalnem zasedanju zunanjih ministrov so sicer spregovorili tudi o tem, a da sama meni, kar je tudi izrazila pred kolegi, da je trenutno na prvem mestu zagotavljanje humanitarne pomoči. "V Gazi so civilisti, ki nimajo ne vode, ne elektrike. Naša skrb je skrb za civiliste." Po pogovoru s kolegi in Jordanije, Izraela in Egipta je zagotovila, da so čustva glede situacije izredno napeta, in da situacija lahko vsak hip eskalira.