Fajonova: Veliko Ukrajincev bo zapustilo domove, treba jim bo pomagati

Zunanji ministri Nata so na zasedanju v Bukarešti potrdili podporo Ukrajini pri soočanju z rusko agresijo ter obsodili napade na kritično infrastrukturo in poboje civilistov. Slovenija bo Ukrajini še naprej pomagala s humanitarno pomočjo in pri obnovi infrastrukture kot tudi pri sprejemu beguncev, je dejala zunanja ministrica Tanja Fajon.

Ministri držav članic zavezništva, ki so se od torka sestajali v romunski prestolnici, so prvi dan zasedanja govorili o pomoči in solidarnosti z Ukrajino, pri čemer so ostro obsodili rusko agresijo na državo kot tudi napade na civilno energetsko in vodno infrastrukturo. Obsodili so tudi poboj številnih civilistov in v pogovoru z ukrajinskim zunanjim ministrom Dmitrom Kulebo vnovič potrdili polno podporo Ukrajini, je dejala ministrica Tanja Fajon ob zaključku zasedanja v Bukarešti, od koder se je javila prek video povezave. Ukrajina je po njenih besedah na zasedanju ponovno zaprosila tako za vojaško pomoč kot tudi za takojšnjo pomoč pri obnovi poškodovane infrastrukture. "Pred pragom je zima, mraz je, brez elektrike in vode bo veliko Ukrajincev zapustilo svoje domove in tudi tu bo treba ob humanitarni krizi, ki se lahko zgodi, pomagati civilistom na begu," je ob tem opozorila Fajonova.

Po besedah ministrice so se na vladi že pogovarjali o možnosti dobave nujnega materiala za obnovo poškodovane infrastrukture in k temu Slovenija stremi tudi v nadaljevanju. Glede morebitne vojaške pomoči Ukrajini pa je dejala, da je Slovenija svoja skladišča v tem oziru v veliki meri izčrpala, v prihodnje pa bo sodelovala predvsem s tisto materialno in razvojno oziroma humanitarno pomočjo, ki jo bodo ljudje potrebovali, in pa seveda tudi pri sprejemu beguncev v državi. Slovenija že pomaga Ukrajini materialno in humanitarno, nedavno je pristopila in napovedala finančno pomoč v višini milijona evrov v okviru programa za izvoz žita iz Ukrajine, sodeluje tudi v okviru drugih razvojnih humanitarnih projektov, obenem tudi pri obnovi Ukrajine po vojni, je ob tem še spomnila ministrica.

Drugi dan zasedanja, na katerem sta prvič v celoti sodelovala zunanja ministra kandidatk za članstvo v Natu Finske in Švedske, so se ministri sestali še s kolegi iz BiH, Moldavije in Gruzije. Govorili so o varnostnih tveganjih v teh državah, ki so zaradi ruske politične vpletenosti posredno ogrožene, je dejala Fajon. Beseda je nanesla tudi na varnostna tveganja na Zahodnem Balkanu, Fajonova podprla kandidaturo BiH za članstvo v EU Ministri so govorili tudi o Zahodnem Balkanu, kjer prav tako obstajajo varnostna tveganja, in pri tem ponovili zavezanost podpori celotni regiji. Fajonova je ob tem ponovila prizadevanja Slovenije, da BiH še letos dobi status kandidatke za članstvo v EU, obenem pa tudi podprla prizadevanja tako za članstvo v EU kot Natu vseh treh držav, BiH, Gruzije in Moldavije. Glede morebitne dodatne vojaške prisotnosti Slovenije v BiH je Fajonova na novinarsko vprašanje dejala, da v tem trenutku, vsaj na njeni ravni, pogovori o tem ne potekajo. Obrambni minister Marjan Šarec je sicer oktobra ob obisku makedonske kolegice Slavjanke Petrovske v Ljubljani napovedal okrepitev vojaške prisotnosti v regiji Zahodnega Balkana, med drugim v BiH.

BiH in Evropska unija

Ministri so v Bukarešti govorili še o izzivih, ki jih za Nato predstavlja Kitajska, in sicer o odnosu, ki je prerasel iz partnerskega v tekmovalen, je povedala ministrica. Danes imamo strateški interes za sodelovanje, ko gre za podnebne in zdravstvene izzive, jedrsko varnost, na drugi strani pa se zavedamo, da imamo opravka z avtoritarnim režimom in da moramo v tem oziru naslavljati tudi morebitna tveganja, ki jih prinaša Kitajska, je pojasnila.