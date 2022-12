Fajonova: EU bi lahko razmislila o prekinitvi pristopnih pogajanj s Črno goro

"Stališče Beneške komisije poznate. Če bo prišlo do poskusa oblikovanja nove vlade, bomo resno razmislili o sodelovanju z vlado, ki bi nastala na podlagi spornega zakona. Najprej moramo imeti učinkovito in popolno ustavno sodišče," je poudarila po poročanju črnogorskega časnika Vijesti.

V zadnjih tednih je v Črni gori zaradi spornega zakona, ki ga je predsednik Milo Đukanović minuli petek vendarle podpisal, večkrat prišlo do protestov. Zaradi neimenovanja sodnikov v državi prav tako ne deluje ustavno sodišče, medtem pa se vrstijo pozivi k predčasnim volitvam.

Kot je še dejala Fajon, so nedavni dogodki v Črni gori povzročili krizo institucij in upočasnitev pogajanj z Brusljem za vstop države v EU. "Razmere so zaskrbljujoče," je ocenila ministrica, a zagotovila, da ima Podgorica podporo Ljubljane.

"Slovenija bo s svojimi izkušnjami in znanjem vedno pripravljena pomagati pri iskanju skupnega imenovalca med političnimi akterji, kar bi omogočilo izhod iz trenutne blokade v državi," je dejala.

K odpravi notranjepolitične blokade v Črni gori, imenovanju ustavnih sodnikov in krepitvi prizadevanj za njen vstop v EU je pozval tudi Schallenberg. Ob tem je poudaril, da je bila država do nedavnega vodilna med kandidatkami za članstvo na Zahodnem Balkanu.

"Zato smo tukaj. To je obisk, ki prihaja z jasnim opozorilom in spodbudo, ki jo dajemo v imenu naših kolegov. Želimo, da ta država premaga politično krizo in zastoj. Če se bo zastoj nadaljeval, bo Črna gora tvegala, da ostane brez naslednjega koraka na poti v EU," je po navedbah Vijesti dejal avstrijski zunanji minister.