Golob: Ukrajinski narod brani naše skupne vrednote

Slovenija je solidarna z ukrajinskim narodom, ki brani naše skupne vrednote: svobodo, demokracijo, človekovo dostojanstvo, je na vrhu Obrambne in varnostne strategije enotnosti v Kijevu prek video povezave dejal premier Robert Golob. Evropa ima po besedah zunanje ministrice Tanje Fajon zelo jasna stališča glede vojne v Ukrajini, od katerih ne bo odstopala. Po njenem mnenju mora držati skupaj tudi pri predvidenih glasovanjih o različnih predlogih resolucij ob obletnici ruske agresije na Ukrajino v Združenih narodih, saj so ogrožena pravila svetovne ureditve.

OGLAS

"Danes sem še bolj kot običajno v mislih z družinami, prijatelji in bližnjimi vseh ukrajinskih žrtev, z vsem ukrajinskim narodom. Slovenija je solidarna z ukrajinskim narodom, ki brani tudi naše skupne vrednote: svobodo, demokracijo in človekovo dostojanstvo," je v nagovoru zbranim evropskim voditeljem dejal Robert Golob. Izpostavil je zavezanost Slovenije mednarodnemu pravu in zagotovil, da si bo zlasti kot nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov še naprej prizadevala za konec spopadov in pravičen mir v Ukrajini, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V luči tretje obletnice začetka ruske agresije se danes v Kijevu mudijo številni evropski voditelji na čelu s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in predsednikom Evropskega sveta Antoniom Costo. Nekateri se srečanja tako kot Golob udeležujejo virtualno. Slovenski premier se je sicer že v petek po telefonu pogovarjal z Volodimirjem Zelenskim. Govorila sta o nadaljnji podpori Slovenije Kijevu na mednarodnem političnem odru in izmenjala stališča glede končanja vojne in varnostnih jamstev. Ukrajinski predsednik se je ob tem Sloveniji tudi zahvalil za dosedanjo podporo. Fajonova: Evropa ne bo popuščala Kot je ob robu zasedanja zunanjih ministrov EU v Bruslju povedala Fajonova, so stališča Evropske unije oziroma Evrope glede vojne v Ukrajini zelo jasna. Med drugim Evropa ne bo popuščala pri načelih ustanovne listine Združenih narodov in pri tem, da mora biti mir v Ukrajini trajen in pravičen, je povedala. Prav tako mora biti vsakršen dogovor o Ukrajini sprejemljiv zanjo. Pričakuje, da bo ta stališča v današnjem pogovoru z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom v Beli hiši poudaril francoski predsednik Emmanuel Macron, v torek pa tudi visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas na srečanju z ameriškim zunanjim ministrom Marcom Rubiem v Washingtonu. "Enako pa bo tudi sporočilo ob glasovanjih v Generalni skupščini ZN," je povedala Fajonova. Generalna skupščina ima namreč na mizi ukrajinsko-evropski in ameriški predlog resolucije ob tretji obletnici ruske agresije na Ukrajino. Po navedbah diplomatskih virov ZDA ne omenjajo načela pravičnega miru v skladu z mednarodnim pravom in ustanovno listino ZN, kot to vključuje ukrajinsko-evropski osnutek in kar je bilo doslej tudi stališče ZDA. Ne omenjajo niti ozemlja, ki ga je zasedla Rusija. "Evropa oziroma članice Evropske unije bodo precej močno podprle evropsko-ukrajinsko resolucijo," je napovedala zunanja ministrica.

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas in Tanja Fajon FOTO: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve icon-expand

Glede usode skupnih amandmajev evropskih držav k ameriškemu osnutku pa je pojasnila, da ostajajo odprti različni scenariji. Od tega bo odvisno tudi sosledje glasovanj v Generalni skupščini in nato še v Varnostnem svetu ZN. ZDA naj bi namreč podobno resolucijo pripravljale tudi za VS ZN, katerega nestalna članica je tudi Slovenija. Po ministričinih besedah si slovenski diplomati v New Yorku skupaj s francoskimi kolegi močno prizadevajo, da bi prišli do nekega kompromisnega besedila, saj bi bila to prva resolucija Varnostnega sveta o Ukrajini, vendar pa ameriška stran vsaj za zdaj ne popušča. Vendar pa tudi Evropa ne bo popustila, je poudarila Fajonova. Pojasnila je, da se je o tem ob robu današnjega zasedanja v Bruslju posvetovala tudi s Kallasovo in evropskimi kolegi, minuli konec tedna pa je o tem govorila tudi z ukrajinskim ministrom Andrijem Sibiho. "Stalno smo v stiku in stalno je naše sporočilo, da moramo zdaj res stati skupaj, ker so kar resno ogrožena pravila svetovne ureditve, nenazadnje tudi mednarodnega prava, ustanovne listine Združenih narodov. In tu mora Evropa trdno stopiti skupaj," je še dejala zunanja ministrica. ZDA so svoj predlog resolucije pripravile, potem ko je predsednik Donald Trump z Rusijo začel pogovore o koncu vojne v Ukrajini, v katere pa ni vključil Ukrajine in evropskih držav. Zaradi tega sta si s predsednikom Volodimirjem Zelenskim izmenjala nekaj kritik, Evropa pa je zaskrbljena, saj gre za skoraj popoln preobrat od politike prejšnjega predsednika Joeja Bidna.