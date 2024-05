Fajonova in katarski premier za nadaljevanje pogovorov o premirju v Gazi

"Katar ima pomembno vlogo v pogajanjih za dosego premirja v Gazi in izpustitev zajetih talcev. Žal so pogovori zastali in predsednik vlade je nekako nakazal, da v tem trenutku ni pripravljenosti za dogovarjanje," je po srečanju s Tanijem izjavila Tanja Fajon. Kljub temu sta skupaj izpostavila potrebo po nadaljevanju prizadevanj za dosego premirja v Gazi.

"V tem trenutku so še toliko bolj pomembni vsi mednarodni napori za premirje. Stopiti moramo skupaj, čeprav smo morda na različnih bregovih in doseči mir v Gazi," je poudarila ministrica. Mohamed bin Abdulrahman al Tani se je ob tem Sloveniji zahvalil za njeno držo do vojne v Gazi ter pozdravil prizadevanja za krepitev dobav pomoči in iskanje poti do miru.

Ta hip sicer ne kaže na obnovo pogovorov med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas. "Med pogovorom s premierjem je bilo namreč nakazano, da bi se pogovori v Kairu lahko nadaljevali čez nekaj tednov," je dodala Fajonova.