Fajonova o korupcijskem škandalu v Bruslju: Priznam, bila sem šokirana

"Priznam, da sem bila zelo šokirana," je ob robu zasedanja zunanjih ministrov EU povedala slovenska zunanja ministrica in predsednica SD Tanja Fajon . Dodala je, da sta v času, ko je bila tudi sama evropska poslanka z obtoženo Evo Kaili veliko sodelovali. Kailijevo pa pozna kot marljivo in dobro kolegico, je dejala.

"Jaz sem ves čas vztrajala, da je treba v institucijah, kot je Evropski parlament, ohranjati ničelno stopnjo tolerance do korupcije. Vsako takšno ravnanje je popolnoma nesprejemljivo in mora biti kaznovano, " je poudarila Fajon. Ob tem je opozorila, da policijska preiskava, ki bo pokazala, kaj se je v resnici dogajalo, še poteka.

Njena domnevna vpletenost v primer korupcije je znova vrgla zelo slabo luč na celotno institucijo, kar bo pomenilo veliko težkih razprav in zaostrovanje meril ničelne tolerance do korupcije.

Ravnanje enega posameznika sicer po njenem mnenju ne more preprosto vreči črne sence na celotno politično skupino, saj bi to bilo nepošteno.

Evropski parlament pretresa ena največjih podkupovalnih afer, v središču katere se je znašla tudi ena od podpredsednic te institucije Eva Kaili. Belgijska policija je v okviru preiskave obtožb o domnevnem podkupovanju, pranju denarja in poskusih vplivanja na politične odločitve v EU s strani Katarja, ki trenutno gosti svetovno prvenstvo v nogometu, od minulega konca tedna pridržala šest ljudi, od tega so dva že izpustili. Zasegli so tudi 600.000 evrov gotovine.