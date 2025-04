Fajonova o sankcijah proti Dodiku: Vse možnosti so na mizi

"Za zdaj zadeve spremljamo. Spremljamo, kako se bodo odvijale ," je Tanja Fajon odgovorila na vprašanje, ali v Sloveniji pričakuje razpravo o uvedbi sankcij proti Miloradu Dodiku , potem ko sta se za to zaradi njegove odcepitvene retorike odločili Nemčija in Avstrija. Kot je še dejala, bi si pri tem želela enotno ravnanje EU.

V razpravi z ministrskimi kolegi je sicer izpostavila, da pripravljenost predsednika Republike Srbske na pogovore "ni ravno očitna".

Fajonova je že davi ob prihodu na zasedanje izrazila zaskrbljenost zaradi razmer v Bosni in Hercegovini, predvsem odcepitvene retorike, ki po njenih besedah škodi državi na poti v unijo.

V BiH se je ena največjih povojnih političnih in pravosodnih kriz začela, potem ko je sodišče BiH Dodika konec februarja obsodilo na leto dni zapora in šest let prepovedi političnega delovanja zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta. Spričo obsodbe so oblasti v Republiki Srbski nato sprejele več ustavno spornih zakonov.