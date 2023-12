Fajonova podpisala sporazum o donaciji 1,5 milijona evrov Ukrajini

Kot so še sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve, se je podpisa prek videokonference udeležila podpredsednica ukrajinske vlade Julija Sviridenko , ki se je zahvalila za slovensko donacijo ter poudarila pomen humanitarnega razminiranja. Na ukrajinski strani je sporazum podpisal veleposlanik v Sloveniji Andrij Taran .

Slovenija sredstva namenja za nakup opreme ali za druge dejavnosti humanitarnega razminiranja. Ukrajina bo pri tem uporabila slovensko znanje in izkušnje ter preučila tehnologije in proizvodne zmogljivosti, ki jih lahko ponudi Slovenija.

Ukrajina je po navedbah MZEZ najbolj minirana država na svetu. Skoraj tretjina njenega ozemlja je onesnaženega z minami, kasetnim strelivom in drugimi eksplozivnimi ostanki. Ogrožena sta kmetijska proizvodnja in varnost prebivalstva. Očiščenje ozemlja bo trajalo več let, zato bo humanitarno razminiranje ostalo eden najpomembnejših in najzahtevnejših korakov na poti k obnovi Ukrajine, poudarjajo na ministrstvu.