Tujina

Fajonova: Slovenija vabilu v Odbor za mir trenutno ni naklonjena

Ljubljana, 21. 01. 2026 12.08 pred 1 uro 2 min branja 50

Avtor:
STA M.V.
Tanja Fajon

Slovenija pravno pregleduje vabilo v Odbor za mir, ki ga je od predsednika ZDA Donalda Trumpa prejel premier Robert Golob, je na seji zunanjepolitičnega odbora DZ povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. Dodala je, da Slovenija ne zapira vrat kakršnemukoli poskusu vzpostavljanja miru v Gazi, a da vabilu v trenutni obliki ni naklonjena.

"Pravno pregledujemo vabilo skupaj tudi na ravni Evropske unije (...). Pogovarjamo se z državami, ki so vabljene, in v tem trenutku ne zapiramo vrat. Nismo pa kot takemu vabilu, ki je danes na mizi, naklonjeni," je v odgovoru na poslanska vprašanja o morebitni pridružitvi Slovenije Odboru za mir povedala Tanja Fajon.

Kot je pojasnila, obstaja vrsta pravnih in političnih dilem, ki jih trenutno naslavljajo. Med drugim je izpostavila, da mandat odbora ne omenja Gaze, da gre prek tega, kar je bilo dogovorjeno, in da je v nasprotju z resolucijo Varnostnega sveta ZN o Gazi.

"Na ravni EU se izrisuje potreba, da se pogovorimo o tem, kakšen bo ta mandat," je nadaljevala in dodala, da skupnega stališča EU glede Odbora za mir v tem trenutku ni.

Prav tako je dejala, da se marsikateri kritiki strinjajo, da bi lahko pri odboru šlo za rušenje ZN z vzpostavljanjem paralelne organizacije, kjer bo imel Trump zadnjo besedo o tem, kdo bo sedel v njej, kdo bo odšel ven in kdo bo prispeval zadnji, odločilni glas.

Ob tem je ponovila, da Slovenija ostaja zavezana miru v Gazi, da je podpirala mirovna prizadevanja ZDA in da si prizadeva, da bi se premirje v enklavi obdržalo. Hkrati je opozorila, da je Gaza vsak dan prizorišče novih napadov in grozljivih humanitarnih razmer.

Vzpostavitev Odbora za mir je predvidena v Trumpovem mirovnem načrtu za Gazo, a glede na osnutek ustanovne listine ne bo namenjen samo nadzoru razvoja in obnove povojne palestinske enklave, temveč tudi reševanju kriz po svetu. Člani odbora pa bodo morali plačati milijardo dolarjev, če bodo hoteli v njem ostati trajno.

Washington je k članstvu v odboru, ki bi mu predsedoval Trump, povabil številne voditelje. Mnogi odločitve o pridružitvi odboru še niso sprejeli, Francija pa je že nakazala, da se odboru najverjetneje ne bo pridružila.

Odbor za mir Gaza Slovenija

Gram
21. 01. 2026 13.34
Ta odbor za mir na čelu s Trumpom, ki bi mu zagotavljal popolno imuniteto in nasledstvo po smrti na njegovega družinskega člana, je ena velika barabija.
Odgovori
+1
1 0
assassin911
21. 01. 2026 13.30
Zakaj, saj bo tam tudi putler.
Odgovori
0 0
Soul
21. 01. 2026 13.30
Ojoj!! Zakaj pa ne! Tako čudovito bi se imeli v trampolandiji - en kralj za vse nas..
Odgovori
0 0
Ricola Swiss
21. 01. 2026 13.29
Tole, da smo odbili, da gremo v odbor za mir pa Trumpa zelo žre. 🤣😂
Odgovori
0 0
Darko32
21. 01. 2026 13.26
Kako bo kavbojc mir delal, če pa sam sodeluje z oboroževanjem Izraela za napade na GAZO. Na tej točki je neverodostojen TRAMP in to vidijo vsi. Židje bi radi zmutili na veliko in krivdo dali na druge. Zato so sedaj vabila poslali, da bi podtaknili drugim škodo in sami kraval še naprej delali. V to smer vidi večin ato vabilo.
Odgovori
+1
1 0
džonborno
21. 01. 2026 13.26
Baje abonma stane miljardo! Tako da po moje kake gužve ne bo!
Odgovori
+1
1 0
Badum Badum
21. 01. 2026 13.25
Eh kaj ne, milijardo damo in smo zraven.
Odgovori
0 0
assassin911
21. 01. 2026 13.31
Tolk ma zoki nakradenega.
Odgovori
0 0
Z O V
21. 01. 2026 13.22
Ona in politika kot Trump in balet 🤣
Odgovori
+2
2 0
Patriot79
21. 01. 2026 13.16
Vsak mir je boljši kot vojna! Očitno politiki to pozabljajo...
Odgovori
+1
2 1
tuttikaki
21. 01. 2026 13.24
yeah you wish lol
Odgovori
0 0
Dolenjc5
21. 01. 2026 13.14
Fajonova sprejema le neuvrščene države katere je obiskovala in se zamerila državam ki so Sloveniji pomagale do poti precedovanha v VS. Politika Fajonove je Rusija in nevrščene države Afrije in Irana
Odgovori
+3
4 1
ho?emVšolo
21. 01. 2026 13.09
Odbor za mir je kot večerja v letovišču Mar-a-Lago, kjer je Trump za kosilo z njim računal več milijonov dolarjev. Slovenija bi s sodelovanjem v Trumpovem Odboru za mir pop*šila veliko denarja, organizacija je itak samo Trumpu namen za njegove perverzije.
Odgovori
+2
2 0
Omreznina2024
21. 01. 2026 13.08
Fajonova: Slovenija vabilu v Odbor za mir trenutno ni naklonjena............ Kaj ima ona omenjat SLO, saj nas ona ne more več zastopat, če noče zastopat za MIR.
Odgovori
+4
5 1
chetnik voivode
21. 01. 2026 13.04
@2mt8 pride zjutraj domov s celo ... pokra in zavpije ... žena! daj za pijaćo, uspelo mi je ! sem te ravno nazaj dobil 😁
Odgovori
+2
2 0
Z O V
21. 01. 2026 13.03
Pa naj prizna še Greenlandijo in Katalonijo...kaj še čaka...
Odgovori
+2
3 1
Z O V
21. 01. 2026 13.02
Žalostno kakšne ljudi imamo ma politični sceni 🤮
Odgovori
+3
6 3
ho?emVšolo
21. 01. 2026 13.10
marca boš lahko obkrožil princa teme
Odgovori
-4
0 4
Z O V
21. 01. 2026 13.21
Princ teme ga lahko z moje strani dobro povleče...
Odgovori
-1
0 1
Delavec_Slo
21. 01. 2026 12.58
A SE NE BI FAJONKA RAJE ZA REŠITEV ARBITRAŽE MAL ZANIMALA!!!
Odgovori
+8
8 0
Z O V
21. 01. 2026 12.57
Ne pustite ji da pride do mikrofona, govori so za ko.zlat
Odgovori
+10
10 0
brabusednet
21. 01. 2026 12.53
Klinc pa taka mirovnica,če ne zasluži.Povej raje koliko nas je stalo tisto brezvezno precedovanje ZN.Koliko ste levičarji v žepe pospravili saj ste tam bili izključno levičarji.Doma pa golobarji celo državo razdejali v štirih letih.Vse reforme čisti poraz.
Odgovori
+9
12 3
11TNT11
21. 01. 2026 13.02
Eh to kar so naredili ni nič proti tistim koronskim dodatkom za določene, maskam narejenih iz papirnatih robčkov, zapiranjem v dom, vladanjem z odloki, iskreni, testi, Golob je res proti pleškotu nesposoben v kraji...oprosti ovca, ker ti žalim pastirja
Odgovori
-2
2 4
golobnadob
21. 01. 2026 13.24
11... še dobro, da smo mi bili edini z takšnimi ukrepi.
Odgovori
-1
0 1
2mt8
21. 01. 2026 12.52
Ona bi šla, če bi jo povadil Biden...pardon, Soros.
Odgovori
+6
8 2
Z O V
21. 01. 2026 12.52
Ona še za v štalo ni primerna...
Odgovori
+9
10 1
bibaleze
