Fajonova: Takšne ignorance geopolitičnih dejstev si ni bilo mogoče zamisliti

Nedavne izjave novega predsednika ZDA o ameriškem prevzemu Gaze, kjer želi Donald Trump zgraditi "riviero Bližnjega vzhoda", so v mednarodni skupnosti dvignile veliko prahu. Kritike prihajajo tako z Arabskega polotoka kot tudi iz Evrope in dežele tam spodaj. Odzvala se je tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je poudarila, da na srečanje med Trumpom in izraelskim premierjem nihče ni gledal s pretiranim optimizmom, da si pa nihče ni predstavljal "tako resne ignorance zgodovine palestinskega ljudstva". Levica je medtem poudarila, da gre za etnično čiščenje, pa čeprav ameriški predsednik rasizem skriva pod govorom o gradnji riviere.

Besede ameriškega predsednika Donalda Trumpa so pretresle tako Američane kot celotno mednarodno skupnost. Edina palestinsko-ameriška članica ameriškega kongresa Rashida Tlaib je Trumpa obtožila "odkritega pozivanja k etničnemu čiščenju". "Popolnoma brez težav je zvezne sklade odvzel Američanom, financiranju izraelske vlade pa medtem še ni zaprl pipice," je dodala predstavnica demokratov v Michiganu. Tlaibova je bila sicer kritična tudi do nekdanjega ameriškega predsednika – novembra 2023 je bila zaradi svoji obsodb izraelske vlade skoraj izključena iz kongresa.

Trump se je medtem odločil, da bo zamrznitev sredstev za Agencijo ZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA) podaljšal. "Izvršni oddelki in agencije ne smejo uporabljati nobenih sredstev za prispevke, donacije ali druga plačila UNRWA," piše v enem od dveh novih predsedniških aktov. V njem piše tudi, da naj bi se v agencijo "infiltrirali člani skupin, ki so jih ZDA dolgo označevale za tuje teroristične organizacije", in da so bili njeni zaposleni vpleteni v napad Hamasa na Izrael 7. oktobra. Izrael je 18 uslužbencev UNRWA že večkrat obtožil sodelovanja pri napadu. Preiskava Združenih narodov je sicer ugotovila, da je bilo v napad morda res vpletenih devet uslužbencev, ki jih je agencija že odpustila. Vendar pa uradniki ZN zavračajo večino izraelskih obtožb in vztrajajo, da je UNRWA nepristranska.

Avstralski premier Anthony Albanese je medtem ponovil dolgoletno podporo Avstralije o dveh državah na Bližnjem vzhodu. S tem je mislil na ustanovitvi neodvisne palestinske države, ki bi obstajala poleg Izraela. "Stališče Avstralije se ni spremenilo. Danes je enako, kot je bilo lani in kot je bilo pred 10 leti," je dejal ter dodal, da izjav ameriškega predsednika ne namerava komentirati na dnevni bazi. Tudi Savdska Arabija je ponovila stališče, da brez oblikovanja palestinske države ne bo vzpostavila vezi z Izraelom. "To stališče je trdno in neomajno," piše v izjavi zunanjega ministrstva, ki so jo izdali po srečanju Trumpa in Netanjahuja. Na ministrstvu so dodali, da to "ni stvar pogajanj". Fajonova kritična do Trumpovega načrta Da izjave predsednika ZDA odsevajo resno ignoranco do zgodovine palestinskega ljudstva oziroma do regionalnih geopolitičnih dejstev, pa je dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. "Nihče v tem delu sveta si ni zamislil prvega srečanja z Netanjahujem z nekim optimizmom [...], ampak česa takšnega si praktično ni bilo mogoče zamisliti," je povedala za Radio Slovenija.

Prepričana je, da je prisilno razseljevanje Palestincev nesprejemljiva poteza, ki je v nasprotju z mednarodnim pravom in bi le še okrepila napetosti na Bližnjem vzhodu. Ob tem je ponovila, da se s silo ne sme spreminjati meja in zagovarjala rešitev dveh držav. Prav tako je obsodila porast nasilja na zasedenem Zahodnem bregu. 'Trump ima apetite tudi po evropskih ozemljih' Levica je medtem na družbenem omrežju poudarila, da "etnično čiščenje ni nič manj etnično čiščenje, če namesto rasizma govoriš o gradnji riviere". V stranki so ostro obsodili napoved Trumpa prisilne izselitve Palestincev iz Gaze in prevzemom nadzora nad območjem. "Izgon Palestincev ni nič drugega kot grožnja z etničnim čiščenjem, kar je ena najhujših kršitev človekovih pravic in zločin proti človeštvu, ki bo služil kot povod za nov krog nasilja. Kar pa je popolnoma noro in skrajno nevarno, saj bi takšna politika še dodatno poglobila že tako katastrofalno humanitarno krizo v Gazi in dodatno destabilizirala regijo," so poudarili.

