Fajonova v New Yorku pozdravila priznanja Palestine

New York, 23. 09. 2025 06.15 | Posodobljeno pred eno minuto

Ko surova sila nadomesti pravo, to ne prinese varnosti ampak nestabilnost in radikalizacijo za več generacij, je na ponedeljkovi konferenci v podporo rešitvi dveh držav dejala zunanja ministrica Tanja Fajon in pozdravila vrsto novih priznanj palestinske državnosti.

"Slovenija ostaja prepričana, da je sporazumna in trajnostna rešitev z dvema državama edina izvedljiva pot k miru na Bližnjem vzhodu. Ta ne more obstajati brez legitimne in sposobne palestinske uprave, ki potrebuje reforme, pa tudi mednarodno podporo, " je dejala Fajonova.

"Grozeče podobe stradajočih otrok v Gazi so posledica namernih odločitev. To je katastrofa, ki jo je povzročil človek. Gaza trpi zaradi tega, kar mednarodno pravo opredeljuje kot genocid. To zahteva jasnost besed - in nujnost ukrepanja. Države vztrajajo, da mora zakon veljati enako - za močne in za šibke," je dejala in omenila slovensko priznanje Palestine.

Ponovno je pozvala k trajnemu premirju, izpustitvi vseh talcev, zaščiti civilistov in dostopu humanitarne pomoči. "Smo na prelomnici. Pozdravljamo najnovejša priznanja in vztrajamo, da morajo drugi slediti temu zgledu. Zgodovina ne bo prizanesljiva do oklevanja. Brez obžalovanja se bo spominjala tistih, ki so molčali, ko se je odvijal genocid," je sklenila ministrica.

Zasedanje ZN v New Yorku
Zasedanje ZN v New Yorku FOTO: Profimedia

Konferenco je vodil francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je ob tej priložnosti priznal Palestino, potem ko so to v zadnjih dneh storile tudi Portugalska, Velika Britanija, Kanada in Avstralija, med konferenco pa poleg Francije tudi Malta, Luksemburg, Monako in Andora.

Takeshi Iwaya
Takeshi Iwaya FOTO: Profimedia

Belgija je napovedala, da bo to storila, ko Hamas izpusti vse talce, japonski zunanji minister Takeshi Iwaya pa je dejal, da je priznanje le vprašanje časa. Palestino tako trenutno priznava že 155 od skupaj 193 držav članic ZN, med njimi od junija lani tudi Slovenija.

Priznanju palestinske države medtem odločno nasprotujeta Izrael in njegova tesna zaveznica ZDA. Že ob napovedih priznanj na današnji konferenci sta denimo opozorila, da je to diplomatsko darilo terorističnemu gibanju Hamas, izraelski diplomati pa so konferenco žaljivo opredelili kot cirkus.

Udeležence konference sta nagovorila generalni sekretar ZN Antonio Guterres in predsednica Generalne skupščine ZN Annalena Baerbock. Oba sta poudarila potrebo po takojšnji prekinitvi ognja v Gazi, osvoboditvi vseh preostalih izraelskih talcev in vzpostavitvi dveh držav na Bližnjem vzhodu.

Zbrane je prek videopovezave nagovoril tudi palestinski predsednik Mahmud Abas, ki se konference ni mogel udeležiti v živo, ker so mu oblasti v ZDA zavrnile vizum. Palestinsko gibanje Hamas je pozval, naj preda orožje, da bi lahko dosegli prekinitev ognja, trajen mir in stabilnost.

Palestina ne bo mogla v ZN dokler je ne priznajo ZDA, ki imajo v Varnostnem svetu ZN pravico do veta in tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je v ponedeljek ponovila, da predsednik Donald Trump nasprotuje priznanjem.

