Fajonova v Odesi zagotovila nadaljnjo podporo Ukrajini, na srečanju tudi Vučić

Zunanja ministrica Tanja Fajon se je udeležila četrtega vrha Ukrajina-Jugovzhodna Evropa, ki je tokrat prvič potekal v Ukrajini, so sporočili z zunanjega ministrstva. Ob tej priložnosti je ponovila zavezo Slovenije k pravičnemu in trajnemu miru v Ukrajini, državi gostiteljici pa zagotovila nadaljnjo podporo. Srečanja se udeležuje tudi srbski predsednik Vučić, za katerega je to prvi obisk v Ukrajini po začetku ruske invazije.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je v nagovoru na vrhu, ki ga je gostil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ponovila stališča Slovenije glede prizadevanj za trajno in brezpogojno premirje ter dosego mirovnega sporazuma v skladu z ustanovno listino ZN in s pristankom Kijeva. Poudarila je, da bo Slovenija v skladu s svojimi zmožnostmi še naprej pomagala Ukrajini na humanitarnem in vojaškem področju. Rusko vodstvo mora po njenih besedah odgovarjati za agresijo. Obljubila je, da bo Slovenija še naprej opozarjala na položaj pridržanih civilistov, vključno z novinarji, ter na prisilno premeščene in deportirane otroke in zahtevali njihovo varno vrnitev.

"Lahko računate na Slovenijo," je dejala Fajonova in ob tem med drugim izrazila pripravljenost na pomoč pri rehabilitaciji ukrajinskih otrok in razminiranju. Prav tako je ponovila podporo Kijevu na poti v EU. V Odesi so voditelji sprejeli skupno izjavo, v kateri so med drugim obsodili rusko agresijo na Ukrajino ter izrazili nadaljnjo podporo Ukrajini, vključno s prizadevanji za obnovo in za pravičen in trajen mir. Strinjali so se tudi, da je treba vršiti dodaten pritisk na Rusijo, piše v izjavi MZEZ.

Ministrica Fajonova je v Odeso odpotovala iz bližnje Moldavije, kjer se je v torek srečala s tamkajšnjim državnim vrhom. Prvi vrh Ukrajina-Jugovzhodna Evropa je potekal leta 2023 v Atenah, leto pozneje sta sledila še vrha v Tirani in Dubrovniku. Fajonova se je januarja letos v Kijevu mudila na prvem ministrskem srečanju Ukrajina-Jugovzhodna Evropa. Med voditelji, ki so se še udeležili današnjega dogodka, so med drugim še predsednica Moldavije Maia Sandu, predsednik Romunije Nicusor Dan ter premierja Hrvaške in Grčije, Andrej Plenković in Kiriakos Micotakis.

Med udeleženci tudi Vučić

Mednarodnega srečanja se udeležuje tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, za katerega je to prvi obisk v Ukrajini po začetku ruske invazije februarja 2022.Vučić velja za političnega zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina in se je na nezadovoljstvo Bruslja nedavno udeležil parade ob dnevu zmage v Moskvi.

