Fajonova v Riadu za krepitev gospodarskega sodelovanja

Savdska Arabija je zadnja postaja bližnjevzhodne turneje, v okviru katere je ministrica Tanja Fajon pred tem obiskala Egipt, Združene arabske emirate in Katar.

"Minister je priznal izjemno pomembno vlogo Sloveniji in se tudi zahvalil za nedavno sprožitev postopkov za priznanje Palestine," je po srečanju s Farhanom dejala Fajonova. Poudarila je, da je postopek priznanja pomembno sporočilo, zlasti ob pomanjkanju prizadevanj za reševanje konflikta v Gazi. Mirovna pogajanja med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas so namreč zastala.

Priznanje ustvarja tudi dodaten pritisk na Izrael za prekinitev spopadov, je nadaljevala in dodala, da bi mednarodna skupnost morala glasneje pozvati k trajnemu premirju v Gazi, okrepitvi humanitarne pomoči in rešitvi dveh držav, ki bi vodila v priznanje Palestine.

Ministrica se je danes sestala tudi z gospodarskim ministrom Savdske Arabije Ibrahimom in mu izrazila željo po krepitvi gospodarskega sodelovanja med državama.