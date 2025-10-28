Fajonova v ukrajinski regiji Hmelnicki odprla rejniško hišo

V kraju Medžibiž je ministrica odprla rejniško hišo z zakloniščem za deset notranje razseljenih otrok in rejniško družino. Hišo z otroškim igriščem in zakloniščem so zgradili in opremili s sredstvi, zbranimi v okviru dobrodelne akcije televizijske hiše POP TV in Zveze Anite Ogulin& ZPM, ter razvojno pomočjo v Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR).
"Ta hiša je plod izjemnega sodelovanja med dobrodelnostjo in uradno razvojno pomočjo ter rezultat sočutja, ki je prepotovalo več kot tisoč kilometrov – iz Slovenije v Ukrajino," je poudarila ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon.
- FOTO: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve
Po navedbah ministrice si vsi otroci zaslužijo varnost in topel dom, odprtje rejniške hiše pa je izraz solidarnosti, ki pomeni stati skupaj, ko se svet ruši, in pokazati, da je upanje močnejše od uničenja.
Napovedala je, da bo Slovenija do konca leta 2026 s sredstvi uradne razvojne pomoči podprla gradnjo še dveh podobnih rejniški hiš. Skupna vrednost projekta izgradnje in opreme je ocenjena na milijon evrov.
V regiji Hmelnicki v bližini meje z Moldavijo se je danes Fajonova poklonila žrtvam ruske agresije, srečala se je tudi z guvernerjem regije. V pogovoru s tamkajšnjim guvernerjem Serhijem Tiurinom je ministrica poudarila podporo Ukrajini in krepitev razvojnega sodelovanja.
Fajonova je izrazila zadovoljstvo nad tem, da Slovenija in regija Hmelnicki krepita sodelovanje ter poudarila pomen razvojnega projekta, ki ga zunanje ministrstvo podpira preko Centra za evropsko prihodnost (CEP).
"To sodelovanje je dragocena priložnost, da si izmenjamo znanje, okrepimo lokalne skupnosti in skupaj poiščemo trajnostne, inovativne rešitve za boljše življenje ljudi," je povedala ministrica.
Obisk v Ukrajini je ministrica začela v ponedeljek, ko je obiskala mesto Lvov. V nadaljevanju obiska si bo med drugim v Žitomirju ogledala regionalno klinično bolnišnico, kjer bo direktorju bolnišnice predala medicinski material, se sešla z ukrajinskim zunanjim ministrom Andrijem Sibiho in najvišjimi predstavniki države ter se udeležila konference za Sumi na Ukrajinski diplomatski akademiji v Kijevu.
Zunanja ministrica je Ukrajino nazadnje obiskala junija, ko se je v Odesi udeležila četrtega vrha Ukrajina-Jugovzhodna Evropa. Tedaj je Kijevu obljubila nadaljnjo podporo Slovenije.