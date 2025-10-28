Fajonova v ukrajinski regiji Hmelnicki odprla rejniško hišo

Zunanja ministrica Tanja Fajon je med obiskom v Ukrajini obiskala regijo Hmelnicki, kjer se je poklonila žrtvam ruske agresije. Ob tem se je srečala s tamkajšnjim guvernerjem Serhijem Tiurinom in slovesno odprla rejniško hišo za deset ukrajinskih otrok.

V kraju Medžibiž je ministrica odprla rejniško hišo z zakloniščem za deset notranje razseljenih otrok in rejniško družino. Hišo z otroškim igriščem in zakloniščem so zgradili in opremili s sredstvi, zbranimi v okviru dobrodelne akcije televizijske hiše POP TV in Zveze Anite Ogulin& ZPM, ter razvojno pomočjo v Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR). "Ta hiša je plod izjemnega sodelovanja med dobrodelnostjo in uradno razvojno pomočjo ter rezultat sočutja, ki je prepotovalo več kot tisoč kilometrov – iz Slovenije v Ukrajino," je poudarila ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon.

icon-expand FOTO: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

Po navedbah ministrice si vsi otroci zaslužijo varnost in topel dom, odprtje rejniške hiše pa je izraz solidarnosti, ki pomeni stati skupaj, ko se svet ruši, in pokazati, da je upanje močnejše od uničenja. Napovedala je, da bo Slovenija do konca leta 2026 s sredstvi uradne razvojne pomoči podprla gradnjo še dveh podobnih rejniški hiš. Skupna vrednost projekta izgradnje in opreme je ocenjena na milijon evrov. V regiji Hmelnicki v bližini meje z Moldavijo se je danes Fajonova poklonila žrtvam ruske agresije, srečala se je tudi z guvernerjem regije. V pogovoru s tamkajšnjim guvernerjem Serhijem Tiurinom je ministrica poudarila podporo Ukrajini in krepitev razvojnega sodelovanja.