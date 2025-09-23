Fajonova v Varnostnem svetu za takojšnje premirje v Gazi

Zunanja ministrica Tanja Fajon je prisotne opozorila na težko breme odgovornosti Varnostnega sveta za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti, ki se kaže v spoštovanju mednarodnega prava in zavračanju dvojnih standardov tako v Ukrajini kot v Gazi.
"V obeh konfliktih se mednarodno pravo očitno ne upošteva," je dejala, spomnila na obljubo po drugi svetovni vojni, da se grozodejstva ne bodo več ponovila in kolege pozvala k ukrepanju, da politiki, ki so odgovorni za zločine, ne bodo ostali na prostosti.
Gazo je izpostavila kot šolski primer neuspeha mednarodne skupnosti. Spomnila je na lakoto, na umiranje otrok, humanitarnih delavcev in novinarjev ter razmere v enklavi opredelila kot katastrofo v nasprotju z vsem, za kar se Varnostni svet zavzema.
Spomnila je na odločitev Meddržavnega sodišča (ICJ), da obstajajo razlogi za sklep, da dejanja v Gazi lahko pomenijo genocid in grožnjo mednarodnemu miru in varnosti ter pohvalila delo ICJ, Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) in Preiskovalne komisije. "Naša naloga ni, da dvomimo v njihove ugotovitve. Naša naloga je, da ukrepamo na podlagi njih," je dejala.
Pozdravila je val novih priznanj Palestine in pozvala tudi druge države, naj sledijo. Izrazila je podporo delu Združenih narodov (ZN) in palestinski upravi ter pozvala Varnostni svet, naj ne dovoli, da bi prihodnost izraelskega naroda zaznamovali terorizem in nasilje. "Ne dopustite, da bi našo skupno prihodnost zaznamovala madež genocida v Gazi. Ukrepajte zdaj," je dejala in pozvala k takojšnjemu premirju.
O položaju v Gazi je poročal generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Dejal je, da se svet sooča z najtemnejšim obdobjem spopada med Hamasom in Izraelom od 7. oktobra 2023, širitev nasilja po zasedenih palestinskih ozemljih pa je opredelil kot resno grožnjo mednarodnemu miru in varnosti.
Ponovil je poziv za premirje, izpustitev talcev in dostop humanitarne pomoči ter dejal, da se vse to zanemarja, resolucije se ne spoštujejo in prevladuje nekaznovanost.
Širjenje izraelskih naselbin na Zahodnem bregu je označil za zaskrbljujočo kršitev mednarodnega prava, obsodil izraelsko zadrževanje palestinskih finančnih sredstev in dejal, da je bila včerajšnja Konferenca o rešitvi dveh držav rahel žarek upanja. Pozdravil je nova priznanja Palestine in dejal, da je to jasna pot do rešitve dveh držav.
V Guterresovem slogu so potekali govori tudi večine drugih udeležencev zasedanja, ki poteka v času splošne razprave svetovnih voditeljev na 80. zasedanju generalne skupščine ZN. Zunanji minister Južne Koreje Cho Myun je izrazil podporo priznanjem Palestine, vendar dejal, da bodo oni to storili, ko bo to prispevalo k rešitvi dveh držav.
Predstavnika Izraela na zasedanje ni bilo kljub povabilu, kot razlog je navedel praznik judovskega novega leta Roš Hašana. Varnostni svet je povabil stalnega predstavnika Palestincev pri ZN Rijada Mansurja ter predstavnike Egipta, Kuvajta, Norveške, Katarja, Savdske Arabije, Turčije, EU in Arabske lige.