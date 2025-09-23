Fajonova v Varnostnem svetu za takojšnje premirje v Gazi

Zunanja ministrica Tanja Fajon je prisotne opozorila na težko breme odgovornosti Varnostnega sveta za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti, ki se kaže v spoštovanju mednarodnega prava in zavračanju dvojnih standardov tako v Ukrajini kot v Gazi.

"V obeh konfliktih se mednarodno pravo očitno ne upošteva," je dejala, spomnila na obljubo po drugi svetovni vojni, da se grozodejstva ne bodo več ponovila in kolege pozvala k ukrepanju, da politiki, ki so odgovorni za zločine, ne bodo ostali na prostosti.

Gazo je izpostavila kot šolski primer neuspeha mednarodne skupnosti. Spomnila je na lakoto, na umiranje otrok, humanitarnih delavcev in novinarjev ter razmere v enklavi opredelila kot katastrofo v nasprotju z vsem, za kar se Varnostni svet zavzema.

Spomnila je na odločitev Meddržavnega sodišča (ICJ), da obstajajo razlogi za sklep, da dejanja v Gazi lahko pomenijo genocid in grožnjo mednarodnemu miru in varnosti ter pohvalila delo ICJ, Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) in Preiskovalne komisije. "Naša naloga ni, da dvomimo v njihove ugotovitve. Naša naloga je, da ukrepamo na podlagi njih," je dejala.

Pozdravila je val novih priznanj Palestine in pozvala tudi druge države, naj sledijo. Izrazila je podporo delu Združenih narodov (ZN) in palestinski upravi ter pozvala Varnostni svet, naj ne dovoli, da bi prihodnost izraelskega naroda zaznamovali terorizem in nasilje. "Ne dopustite, da bi našo skupno prihodnost zaznamovala madež genocida v Gazi. Ukrepajte zdaj," je dejala in pozvala k takojšnjemu premirju.