Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi se Voyo
Tujina

Fajonova v Varnostnem svetu za takojšnje premirje v Gazi

New York, 23. 09. 2025 20.33 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , Ti.Š.
Komentarji
0

Ne dopustite, da bi našo skupno prihodnost zaznamoval madež genocida v Gazi, je na zasedanju Varnostnega sveta ZN o palestinski enklavi poudarila zunanja ministrica Tanja Fajon. Ob tem je pozvala k ukrepanju ter takojšnjemu premirju.

Tanja Fajon na zasedanju Varnostnega sveta ZN
Tanja Fajon na zasedanju Varnostnega sveta ZN FOTO: Profimedia

Zunanja ministrica Tanja Fajon je prisotne opozorila na težko breme odgovornosti Varnostnega sveta za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti, ki se kaže v spoštovanju mednarodnega prava in zavračanju dvojnih standardov tako v Ukrajini kot v Gazi.

"V obeh konfliktih se mednarodno pravo očitno ne upošteva," je dejala, spomnila na obljubo po drugi svetovni vojni, da se grozodejstva ne bodo več ponovila in kolege pozvala k ukrepanju, da politiki, ki so odgovorni za zločine, ne bodo ostali na prostosti.

Gazo je izpostavila kot šolski primer neuspeha mednarodne skupnosti. Spomnila je na lakoto, na umiranje otrok, humanitarnih delavcev in novinarjev ter razmere v enklavi opredelila kot katastrofo v nasprotju z vsem, za kar se Varnostni svet zavzema.

Spomnila je na odločitev Meddržavnega sodišča (ICJ), da obstajajo razlogi za sklep, da dejanja v Gazi lahko pomenijo genocid in grožnjo mednarodnemu miru in varnosti ter pohvalila delo ICJ, Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) in Preiskovalne komisije. "Naša naloga ni, da dvomimo v njihove ugotovitve. Naša naloga je, da ukrepamo na podlagi njih," je dejala.

Pozdravila je val novih priznanj Palestine in pozvala tudi druge države, naj sledijo. Izrazila je podporo delu Združenih narodov (ZN) in palestinski upravi ter pozvala Varnostni svet, naj ne dovoli, da bi prihodnost izraelskega naroda zaznamovali terorizem in nasilje. "Ne dopustite, da bi našo skupno prihodnost zaznamovala madež genocida v Gazi. Ukrepajte zdaj," je dejala in pozvala k takojšnjemu premirju.

Preberi še Fajonova v New Yorku pozdravila priznanja Palestine

O položaju v Gazi je poročal generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Dejal je, da se svet sooča z najtemnejšim obdobjem spopada med Hamasom in Izraelom od 7. oktobra 2023, širitev nasilja po zasedenih palestinskih ozemljih pa je opredelil kot resno grožnjo mednarodnemu miru in varnosti.

Ponovil je poziv za premirje, izpustitev talcev in dostop humanitarne pomoči ter dejal, da se vse to zanemarja, resolucije se ne spoštujejo in prevladuje nekaznovanost.

Širjenje izraelskih naselbin na Zahodnem bregu je označil za zaskrbljujočo kršitev mednarodnega prava, obsodil izraelsko zadrževanje palestinskih finančnih sredstev in dejal, da je bila včerajšnja Konferenca o rešitvi dveh držav rahel žarek upanja. Pozdravil je nova priznanja Palestine in dejal, da je to jasna pot do rešitve dveh držav.

Palestino sedaj priznava 157 držav – skoraj toliko kot Izrael, ki ga priznava 164 držav. Ta mesec so pred konferenco in med njo Palestino priznale Francija, Andora, Avstralija, Kanada, Luksemburg, Malta. Monako, Portugalska, San Marino, Velika Britanija in pogojno Belgija, ko bodo izpuščeni talci Hamasa.

V Guterresovem slogu so potekali govori tudi večine drugih udeležencev zasedanja, ki poteka v času splošne razprave svetovnih voditeljev na 80. zasedanju generalne skupščine ZN. Zunanji minister Južne Koreje Cho Myun je izrazil podporo priznanjem Palestine, vendar dejal, da bodo oni to storili, ko bo to prispevalo k rešitvi dveh držav.

Predstavnika Izraela na zasedanje ni bilo kljub povabilu, kot razlog je navedel praznik judovskega novega leta Roš Hašana. Varnostni svet je povabil stalnega predstavnika Palestincev pri ZN Rijada Mansurja ter predstavnike Egipta, Kuvajta, Norveške, Katarja, Savdske Arabije, Turčije, EU in Arabske lige.

Tanja Fajon Palestina Gaza zasedanje Varnostni svet Združeni narodi
Naslednji članek

Trump: Škoda, da mi Združeni narodi niso pomagali rešiti konfliktov

SORODNI ČLANKI

Predsednica odlikovala britanskega kirurga slovenskih korenin

Francija priznala državo Palestino

80 let Združenih narodov, a razlogov za praznovanje ni veliko

Med propalestinskim shodom v Milanu izbruhnilo nasilje: ranjenih 60 policistov

V priznanje Palestine še Velika Britanija, Kanada in Avstralija

51 mrtvih: smrtonosni napadi na Gazo se nadaljujejo

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256