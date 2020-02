Fant s cerebralno paralizo umrl, po tem ko je moral oče v karanteno

Družina je živela v provinci Hubej, epicentru izbruha koronavirusa. Po poročanju lokalnih medijev je Janov oče po tem, ko so ga 'pospremili' v karanteno, na kitajskem družbenem omrežju Weibo ljudi prosil in pozival, naj pomagajo njegovemu sinu, ki je ostal sam, brez hrane in vode.

Dva kitajska uradnika – lokalnega tajnika komunistične stranke in župana mesta Huajiahe – so zaradi primera odstranili s položajev oziroma razrešili. Zgodba nesrečnega fanta se je medtem razširila po družbenih omrežjih, kitajske oblasti pa so sporočile, da je preiskava smrti dečka v teku.

Na dan, ko so ga našli, sta bila njegova oče in 11-letni brat v karanteni že teden dni, fanta pa naj bi v tem času nahranili le dvakrat, poroča BBC.

Oče in Janov mlajši, 11-letni brat, ki ima avtizem, sta morala v bolnišnično karanteno 24. januarja, medtem ko je 17-letnik, ki je potreboval 24-urno nego, ostal sam doma. Po šestih dneh so ga našli mrtvega.

Cerebralna paraliza je stanje, ki se pojavi v zgodnjem otroštvu in vpliva na gibanje in koordinacijo. Kaže se kot motnja gibanja, drže in kontrole motorike, ki je posledica nenapredujoče okvare ali poškodbe nedozorelih možganov. Simptomi so različni in lahko vključujejo tresenje, otrdele ali šibke mišice, težave s požiranjem in težave z vidom, govorom in sluhom. Prizadeti so lahko zelo onesposobljeni.

Zaradi koronavirusa je medtem umrlo že 427 oseb, od tega po ena na Filipinih in v Hongkongu. 20.626 je okuženih, od tega več kot 150 zunaj Kitajske. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je ob tem opozorila, da se bo število umrlih najverjetneje še povečalo. Kitajske oblasti so uvedle številne ukrepe, s katerimi poskušajo zaustaviti širjenje virusa.