Fantapapa: katerega kardinala si pa ti dal na desni bok?

Spletna igra Fantapapa, navdihnjena s fantazijskimi športnimi ligami, je privabila skoraj 60.000 igralcev in prepleta svet cerkve in nogometa.

Ker se licencirane italijanske igralniške platforme vzdržujejo sprejemanja stav, je aplikacija alternativa za tiste, ki iščejo igralno izkušnjo pred konklavom.

Podobno kot pri fantazijskem nogometu igralci ustvarijo ekipo 11 papeških kandidatov in dobijo točke, če je član ekipe vidno omenjen v medijih v Italiji in drugod. Dodatne točke se dodelijo, če je eden od izbrancev izvoljen, bonusi pa so na voljo za pravilna ugibanja o drugih elementih, kot je ime, ki ga je prevzel novi papež.