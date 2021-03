Fantazija in prevara: za skrivnostnim kultom Sabmyk stoji nemški umetnik

Britanska aktivistična skupina Hope Not Hate je potrdila, da za novim spletnim kultom, ki podpihuje in producira teorije zarote, stoji nemški trgovec z umetninami Sebastian Bieniek. Mreža Sambyk je v zadnjih mesecih zabeležila veliko rast števila privržencev, zato so mnogi, predvsem različne skupine, ki se borijo proti nestrpnosti in rasizmu, zaskrbljeni.

T. i. mreža Sabmyk, ki ima zdaj več kot milijon naročnikov na 136 kanalih v angleškem, nemškem, japonskem in korejskem jeziku, skrbi za širitev vsebin, povezanih z gibanjem QAnon, ob tem pa dodaja nove vsebine, prepojene predvsem s psevdoreligijsko vsebino. Tako se pojavljajo zgodbe o "meču Shawunawaza", "dinastiji Atmumra" in mesijanski figuri "Sabmyku, kralju Oriona".

Kot poudarjajo aktivisti, je zaskrbljujoče to, da je število sledilcev v le nekaj tednih močno naraslo. Dnevno naj bi se gibanju pridružilo več deset tisoč uporabniških računov. Največji kanal v mreži Sambyk, The Great Awakening Channel (Veliko prebujenje, op. p.), ima več kot 134.000 sledilcev, objave pa dosegajo preko 200.000 ogledov. Kljub skoraj enaki vsebini – kanali poobjavljajo objave drugih kanalov v mreži - so številni tudi zavajajoče označeni in tako ciljajo na različne države in demografske kategorije. Tako je denimo eden izmed kanalov prevzel podobo protimuslimanske skupine Britain First, spet drugi ciljajo na evangeličanske kristjane ali pa navdušence nad NLP. Če odštejemo proticepilske vsebine, zanikanje covida-19 in antisemitske teorije zarote, ki so na žalost vseprisotne v rednih družbenih medijih QAnon, se zdi, da je mitologija Sabmyk, ki jo promovirajo ti kanali, povsem nova, pomembna vprašanja o njenem namenu in o tem, kdo stoji za njo, pa ostajajo odprta.

icon-expand Sebastian Bieniek FOTO: Hope Not Hate

Sebastian Bieniek: mojster fantazije in prevare Mitologija mreže Sabmyk je bila na družbenih omrežjih zasejana v letu 2020. Šlo naj bi za domnevno delo 55-letne iranske umetnice, ki živi v Nemčiji, imenovane Ameli Achaemenes. Profil na Facebooku z njenim imenom je bil ustvarjen leta 2018, dve leti kasneje pa se je začela pojavljati kot vir širjenja nove okultistične ideologije. Edina fotografija Achaemenesove prikazuje žensko, pokrito z nikabom. Toda nadaljnje raziskave, ki jih je izvedla organizacija Hope Not Hate, so pokazale, da je bila Achaemenesova zgolj izmišljena oseba, ena v množici lažnih računov na družabnih omrežjih, ki jih je v več kot desetih letih ustvaril Sebastian Bieniek. Ta je uporabljal tudi spletno identiteto moža po imenu Vincent Van Volkmer. Gre za 87-letnega umetnika, ki naj bi se pojavljal na razstavah in protestih proti epidemiološkim ukrepom, oblečen v kostum čebele. Achamenesova in Van Volkmer sta bila dva od vsaj štirih izmišljenih umetnikov, ki jih je izumil Bieniek; druga dva, "Arthur Sosna" in "Elias Maria Reti", imata tudi več računov na družbenih omrežjih in izmišljene biografije. "Količina dela, ki je bilo vloženo v ustvarjanje vseh štirih likov, je impresivna, tudi v sijajna in dobro izdelana spletna mesta, podrobne biografije in poseben umetniški slog vsakega izmed njih," ugotavljajo aktivisti. Bieniek prodaja umetniška dela pod vsemi štirimi imeni preko niza računov na eBayu. Njegova stran v nemški Wikipediji je bila izbrisana vsaj štirikrat, nazadnje januarja 2021. Preiskava urednikov Wikipedie leta 2019 pa je pokazala, da je Bieniek uporabil vsaj 30 lažnih identitet za ustvarjanje in urejanje strani o sebi v 44 različnih jezikih. Ti isti računi so bili uporabljeni tudi za ustvarjanje in urejanje strani Wikipedije za enega od njegovih umetniških alter egov z imenom Elias Maria Reti. Toda prav na Facebooku je Bieniek dosegel svoj prvi in ​​največji uspeh v spletnem trženju. Njegova glavna stran ima impresivnih 430.000 všečkov. A tudi to število sledilcev je dosegel z zavajajočimi sredstvi. Leta 2011 je Bieniek napisal knjigo z imenom RealFake, v kateri je podrobno opisal svojo kampanjo zavajanja.

icon-expand Znamenje okultističnega gibanja Sambyk. FOTO: Facebook

Od samopromocije k Sambyku "Težko je natančno vedeti, kje se Bieniekov umetniški izraz konča in se začne njegov obsesivni egoizem. Njegova uprizoritvena umetnost se ponaša s hvalisavo javno osebnostjo, na primer z videoposnetkom, v katerem strmi v kamero in vedno znova ponavlja frazo "Jaz sem zmagovalec". Vendar se zdi, da je njegovo desetletno anonimno iskanje pozornosti na Wikipediji manj nastop in bolj odraz njegove globoko zakoreninjene želje po pozornosti in prepoznavnosti," ocenjujejo pri Hope Not Hate. A kot kaže, se je mitologija, ki jo je prvotno izumil kot del ozadja za svoj lik "Ameli Achaemenes", razvila v precej bolj zlovešč projekt, pri katerem končni namen ni jasen. V zadnjih tednih so kanali objavili vrsto objav, v katerih so podrobno opisali "Sabmykova znamenja", s katerimi bodo verniki lahko prepoznali maziljenega Mesijo te psevdoreligije. V eni od objav je tako moč razbrati, da naj bi imel Sabmyk na roki "17 brazgotin v obliki črke v", kar je rezultat "preroške slovesnosti pri 24 letih". Zdaj izbrisani del vsebine, ki jo je bilo moč najti na Bieniekovi spletni strani, je bila umetniška razstava, ki jo je postavil leta 1999, imenovana Roka brez telesa, v okviru katere si je takrat 24-letni Bieniek 16 dni v roko vrezoval rane v obliki črke V. "To odkritje kaže, da se Bieniek (morda) vidi v vlogi mesijanskega Sabmyka, kar je zaskrbljujoče." Trenutno še ni jasno, kakšni so njegovi dolgoročni cilji in ali verjame v katero od teorij zarote in napačnih informacij, ki jih dovaja več kot milijonu ljudi. Vendar je pomembno omeniti, da se je tudi gibanje QAnon morda začelo na podoben način. "Oseba Q" namreč ni bila nikoli pozitivno identificirana, vendar se zdi verjetno, da je bila njena prvotna motivacija želja po pozornosti in osebni zabavi, ne pa ustvarjanje globalno vplivnega zarotniškega gibanja.