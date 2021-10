Daljnosežna sprememba: nič več ločenih kock za dečke in deklice

Svetovni splet se je pred nekaj leti navdušil nad pismom, ki ga je izdelovalec najbolj znanih kock na svetu Lego v 70. letih namenil staršem. " Vsi otroci čutijo potrebo po ustvarjanju. Fantki in punčke. Pomembna je domišljija, ne spretnosti. Zgradiš, kar ti pride na misel, tako kot sam hočeš. Posteljo ali tovornjak. Hišo za punčke ali vesoljsko ladjo. Veliko dečkom so všeč hiše za punčke. Bolj človeške so od vesoljskih ladij. Veliko deklic ima raje vesoljske ladje. Bolj vznemirljive so od hiš za punčke. Najbolj pomembno je, da jim damo v roke pravi material in jim dovolimo ustvariti, kar jim pade na misel ."

Verodostojnost pisma so pred leti v Legu potrdili, hkrati pa so se morali otepati kritik, da niso ostali zvesti svojim besedam. A zdaj se, kot poroča Guardian, očitno vračajo na stara pota. Sprejeli so odločitev, da si bodo prizadevali z igrač odstraniti spolne stereotipe.

"Res se trudimo, da bi Lego postal bolj vključujoč," je dejala Julia Goldin, vodja produkta in trženja pri skupini Lego, in dodala, da na svojih izdelkih zato ne označujejo več, kateremu spolu so namenjeni. "Vse igrače preizkusimo tako na fantkih kot na punčkah in vključujemo več vzornic," je opisala nekaj korakov, ki so jih že storili. "Zdaj je naša naloga spodbuditi dečke in deklice, naj posežejo po setih, za katere bi tradicionalno veljalo, da "niso zanje", če si to želijo," je zaključila.

Mednarodna raziskava, ki so jo naročili, je namreč pokazala, da ima tovrstno omejevanje igre dejanske posledice v odraslem življenju, saj vpliva tudi na izbiro kariernih poti. Raziskava je zajela skoraj 7.000 staršev in otrok, starih od šest do 14 let iz Češke, Japonske, Kitajske, Poljske, Rusije, Velike Britanije in ZDA. Medtem ko deklice vse bolj samozavestno posegajo po "fantovskih" igrah in igračah, obratno ne velja. 71 odstotkov fantov, vključenih v raziskavo, se boji, da bi se v tem primeru norčevali iz njih. Podoben je odnos staršev, ki jih, kot se je izkazalo, veliko bolj skrbi reakcija okolice, če bi se sin igral z igračami za deklice, kot če bi se hči s tistimi, namenjenimi dečkom, je za Guardian povedala Madeline Di Nonno, direktorica Inštituta Geene Davis za raziskave spola v medijih, ki je opravil raziskavo. "Vedenja, povezana z moškimi, se v družbi bolj cenijo. Dokler kot družba ne bomo ugotovili, da so vedenja in aktivnosti, tipično povezana z ženskami, enako dragocena in pomembna, se jih bodo starši in otroci lotevali z večjim zadržkom," je prepričana.

Raziskava je potrdila, kar je bilo pravzaprav že znano. Da starši sinove spodbujajo k ukvarjanju s športom ali k aktivnostmi s področja STEM (znanost, tehnologija, inženirstvo, matematika). Hčerkam po drugi strani pa se ponuja ples, preoblačenje, pečenje. "Te ugotovitve samo poudarjajo, kako ukoreninjeni so spolni stereotipi po vsem svetu," je izsledke komentirala oskarjevka Geena Davis, ki je leta 2004 ustanovila prej omenjeni inštitut.

Nevrobiologinja Gina Rippon pritrjuje, da s tem, ko otrokom določamo, katere igre in igrače so pomembne, hkrati vplivamo na to, katere spretnosti in veščine bodo razvili. In jih s tem že v otroštvu po nepotrebnem omejujemo.